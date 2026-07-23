El Barcelona prepara su pretemporada mientras espera el regreso de sus mundialistas

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El Barcelona completó este miércoles una nueva jornada de entrenamientos con énfasis en el trabajo físico, mientras Ronald Araujo y Alejandro Balde realizaron sesiones individualizadas para ajustar sus cargas de trabajo de cara al inicio de La Liga.

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Ninguno de los dos presenta lesión. En el caso del defensa uruguayo, continúa con su puesta a punto tras molestias en el gemelo, mientras que Balde sigue un plan preventivo diseñado por el nuevo preparador físico del club, Benjamin Kugel.

El conjunto dirigido por Hansi Flick también permanece a la espera de la revisión médica de Frenkie de Jong, quien sufrió una lesión durante el Mundial representando a Países Bajos y aún desconoce el alcance de la misma.

Mientras tanto, el técnico alemán trabajó con un grupo integrado en su mayoría por futbolistas del filial y de las categorías juveniles.

¡Mucho trabajo, pero también muchas risas! pic.twitter.com/0NnMUT6P9X — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2026

Primer amistoso, el viernes

El conjunto culé volverá a ejercitarse el jueves; y el viernes disputará su primer amistoso de pretemporada, a puerta cerrada, frente al Europa (club catalán de categoría inferior) en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Todos atentos a la charla pic.twitter.com/03z7PYHhKN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2026

Espera a los campeones del mundo

El equipo azulgrana continuará con su calendario de amistosos mientras aguarda la incorporación de varios de sus jugadores que participaron en el Mundial.

Entre ellos figuran Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal, quienes se proclamaron campeones del mundo con la Roja.

El Barsa iniciará su participación en la liga española el 23 de agosto, cuando visite al Elche.

*Con información de agencias