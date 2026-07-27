Fonseca habla a los guatemaltecos "Antes que el tiempo se vaya"

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Fonseca cuenta a los guatemaltecos cómo decidió contar sus vivencias en "Antes de que el tiempo se vaya" un álbum lleno de revelaciones, tanto personales como profesionales.

En una entrevista para su público guatemalteco habló de cómo decidió abrir las puertas de su corazón en un álbum irrepetible, donde destapa sus pensamientos más profundos, al lado de algunos de los músicos que más admira, además de llevar a sus seguidores a reflexionar acerca de lo real, en un mundo donde muchas veces las apariencias engañan.

Foto: Fonseca.

Como compositor y artista, este es el lado más libre de su creatividad, además de ser productor del disco junto a Andy Clay.

"Mi inspiración es mi vida, siempre he creído que el ejercicio de componer es completamente espiritual y en este recorrido de varios años en la música, una de mis grandes conclusiones es el valor del tiempo, es el tesoro más grande que tenemos", dijo a Soy502 en una entrevista.

El colombiano afirmó que en el álbum número 11 quiso rendir este homenaje "en un mundo tan virtual y tecnológico, no hay nada más importante que pasar tiempo con la gente que queremos, quienes nos llevan a coleccionar recuerdos".

"Antes de que el tiempo se vaya" en colaboración con Juanes. Foto: Fonseca.

El significado el vallenato para Fonseca

El cantautor asegura que el vallenato tiene un significado muy especial y que continúa en su trabajo como su ADN "aunque he hecho vallenato tradicional puro, lo fusiono con mi sonido, con lo que pienso, tomo elementos importantes de este, como el acordeón, la caja vallenata, la guacharaca y la manera de contar historias y lo agrego a mi esencia, me encanta llevar la bandera de los colombianos, sin duda nos describe, muestra nuestra idiosincracia, nuestra cultura, nuestra manera de ser y de ver la vida".

Colaboraciones con Fonseca, la sorpresa de"Antes de que el tiempo se vaya"

Juanes, Rubén Blades, Río Roma, Manuel Medrano, Nanpa Básico y Rawayana son parte de este disco, y según afirma Fonseca esto fue una agradable casualidad.

"Cada uno de ellos es un tremendo artista y ha tenido alguna influencia en mi vida, Juanes es un hermano para mí, colaborar y compartir con él siempre es una alegría, es un honor gigante; el maestro Rubén Blades es una de mis grandes influencias de niño, ni siquiera habría soñado cantar con él y hacerlo en la canción "Nunca me fui", un mensaje de esperanza para los migrantes alrededor del mundo, fue un honor".

Ruben Blades es parte de este álbum. Foto: Fonseca.

Con Manuel Medrano "Enamorarte mil veces" es un sabor alucinante, que lleva un mensaje de persistencia, Nanpa Básico, mis hermanos de Rawayana, ninguna de las colaboraciones se realizó de manera estratégica, se fue dando, me los fui encontrando y fuimos tejiendo la historia alrededor del tiempo, es un lujo tener a cada una de estas agrupaciones y este es el álbum donde cuento con más colaboraciones".

Acerca de la emoción y cuál momento es más especial en este trabajo dijo:

"En cada una de las canciones estoy completamente plasmado, cada una describe un sentimiento, una manera mía de ver la vida, el amor, la gratitud y vivencias muy personales.

"Para mí 'Ahí estabas tú' es muy personal, traté de hacer catarsis a una situación muy dura que vivimos en un momento como familia, es una canción de gratitud, también siendo migrante durante casi 15 años fuera de mi tierra, hice 'Nunca me fui'.

"'Antes que el tiempo se vaya' es una reflexión de honrar al tiempo y los momentos que uno vive con la gente que uno quiere, quiero que cada álbum sea una radiografía de lo que estoy viviendo".

"Si un arqueólogo encuentra mi música, recibiría este mensaje: unas ganas de agradecer por la tierra donde uno nació, por la familia, por los recuerdos, la gratitud que he querido crear a través de las canciones".

¿Dónde puedes obtener "Antes de que el tiempo se vaya" de Fonseca?

Puedes obtenerlo en las principales plataformas Spotify, Apple Music y YouTube.