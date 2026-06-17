Fotos de novia de Oliver Tree confirman su visita a Guatemala

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La creadora de contenido y modelo Fiona Chernavskaya, novia de Oliver Tree, mostró su duelo en redes sociales con fotografías de sus viajes en pareja, confirmando que ambos estuvieron en varios sitios de Guatemala.

El cantante estadounidense Oliver Tree fue una de las víctimas del accidente aéreo en el que dos helicópteros se estrellaron en pleno vuelo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

Tras varios días sin pronunciarse en redes sociales Fiona compartió los momentos más representativos con el cantante, incluyendo su viaje por el país.

En las imágenes aparece Oliver desde otro ángulo, en los templos ubicados en el Parque Nacional TIkal, además de una foto en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG) donde aparecen las máscaras del baile de los gigantes.

Chernavskaya también mostró con un video y una imagen, que ambos subieron al Volcán de Fuego, ubicado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.

"A mi mejor amigo: viajamos juntos a 43 países y recorrimos los 7 continentes. La magia, la inspiración y la alegría que trajiste a mi vida y a la de los demás, jamás se olvidarán ni podrán reemplazarse. Siempre me decías cuando discutíamos, que si las cosas no funcionaban en esta vida, me encontrarías en la siguiente. Te quiero, Buggy", agregó a las imágenes.

Foto: Oliver Tree.

Oliver Tree comentó junto a las imágenes donde posa en junto al Gran Jaguar de Tikal:

"Pasé el último año viajando por 72 países de los 7 continentes para grabar mi álbum debut, titulado 'Love You Madly, Hate You Badly', compuse y produje toda la música yo mismo, al 100%, en habitaciones de hotel, con un único objetivo: recuperar la forma en que solía hacer música antes de que la gente en internet siguiera cada uno de mis movimientos, antes de que el dinero entrara en juego y antes de todas las presiones que conlleva ser artista y figura pública".

"La música siempre ha ocupado toda mi existencia, pero el clima actual de internet recompensa más la promoción del arte que el arte en sí mismo, eso me ha dejado el alma agotada. Alejarme del ruido para explorar y grabar este álbum me ha demostrado cuánta belleza alberga cada rincón de la Tierra".

"He conectado y compartido momentos con personas de todos los ámbitos de la vida y eso ha renovado mi fe en la humanidad. Me ha llenado el corazón de esperanza. Tras desconectarme, me siento como nuevo y estoy deseando compartir mi perspectiva con ustedes. Gracias a todos los que me han seguido a mí y a mi música en cualquier etapa de este camino; estoy ansioso por llevarlos conmigo en esta próxima aventura".

MIRA:

Foto: Fiona Chernavskaya

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