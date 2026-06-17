¿Oliver Tree visitó Guatemala? su misteriosa foto en Tikal

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Una imagen de Oliver Tree revelaría que mientras realizaba un viaje por el mundo pasó por Guatemala.

La pérdida del músico y generador de contenido en un accidente donde dos helicópteros chocaron en Brasil, causó conmoción entre los fanáticos.

Muchos recuerdan su arte y el camino que comenzó a emprender en busca de inspiración para realizar su disco de manera independiente, luego de desligarse de la disquera Atlantic Records.

Oliver Tree habría hecho un viaje por Tikal

En una publicación realizada en febrero del 2025 el estadounidense contó que realizó un viaje solo, mostrando algunas fotografías de varios sitios icónicos, entre los monumentos más emblemáticos aparece el Gran Jaguar, templo maya ubicado en el Parque Nacional Tikal, en el departamento de Petén.

Además del templo ubicado en la "Ciudad de las voces" el famoso tiene fotos en sitios como el "La Muralla china", el "Sydney ópera house", "El Cristo Redentor" y otros monumentos.

¿Son reales las fotografías?

Por la soledad en los sitios y el vestuario del cantante, que se repite en todas las tomas, las imágenes podrían ser un montaje. Acerca de la foto de Guatemala, no existe otra referencia de que el artista haya disfrutado del país o fans que lo hayan encontrado en la localidad.

El artista comentó junto a las imágenes:

"Pasé el último año viajando por 72 países de los 7 continentes para grabar mi álbum debut, titulado Love You Madly, Hate You Badly, compuse y produje toda la música yo mismo, al 100%, en habitaciones de hotel, con un único objetivo: recuperar la forma en que solía hacer música antes de que la gente en internet siguiera cada uno de mis movimientos, antes de que el dinero entrara en juego y antes de todas las presiones que conlleva ser artista y figura pública".

"La música siempre ha ocupado toda mi existencia, pero el clima actual de internet recompensa más la promoción del arte que el arte en sí mismo, eso me ha dejado el alma agotada. Alejarme del ruido para explorar y grabar este álbum me ha demostrado cuánta belleza alberga cada rincón de la Tierra", aseguró.

"He conectado y compartido momentos con personas de todos los ámbitos de la vida y eso ha renovado mi fe en la humanidad. Me ha llenado el corazón de esperanza. Tras desconectarme, me siento como nuevo y estoy deseando compartir mi perspectiva con ustedes. Gracias a todos los que me han seguido a mí y a mi música en cualquier etapa de este camino; estoy ansioso por llevarlos conmigo en esta próxima aventura", explicó.

Así nació su material "Love You Madly Hate You Badly", publicado a principios de 2026 además de fundar su propio sello discográfico llamado Alien Boy Records. El estadounidense se encontraba en Brasil con motivo de su show y tras ello se junto con algunos famosos para hacer contenido, entre ellos Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale, además del productor musical brasileño Lucas Brito Chaves.

En varios podcast Oliver ha contado que decidió hacer un viaje en solitario pues que se sentía desconectado y hablaba acerca de la industria y de cómo se limitaba su creatividad, razón por la que se separó del mainstream. Aún no se determina la veracidad de las imágenes, sin embargo el hecho de que haya tomado en cuenta al país, llena de alegría y nostalgia a los guatemaltecos que seguían sus pasos.

Entre las fechas de las ciudades para presentar su concierto aún no se encontraba alguna de Centroamérica.

MIRA:

Imagen: Oliver Tree.