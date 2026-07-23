FOX transmitirá en exclusiva los juegos de local de Municipal por tres años

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El CSD Municipal presentó este miércoles su alianza estratégica con FOX Latinoamérica, cadena que adquirió los derechos exclusivos de transmisión del vigente campeón nacional por los próximos tres años, en un acuerdo que busca ampliar el alcance internacional del club.

El acuerdo contempla la difusión de los encuentros de los rojos en Guatemala, Estados Unidos, Centroamérica y México.

Como el contrato ya estaba firmado, Gerardo Villa, presidente de Municipal, y Leandro Lagos, representante de FOX Centroamérica, decidieron sellar su acuerdo en un balón.

Los aficionados en tierras guatemaltecas y centroamericanas podrán seguir los partidos a través de los canales de televisión de paga FOX y FOX+, además de la plataforma Tubi en todos los países de esta misma región, a excepción de Belice.

Para la audiencia hispana en Estados Unidos, las transmisiones estarán disponibles mediante FOX Deportes y el canal digital FOX One. Esta última plataforma, con presencia en EE. UU. y México, llegará próximamente también a Centroamérica, según explicó Leandro Lagos, representante de la cadena.

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Durante la presentación, el presidente escarlata, Gerardo Villa, destacó que el acuerdo fortalecerá el crecimiento institucional del club, incrementará su visibilidad dentro y fuera del país, y permitirá ofrecer a la afición transmisiones con estándares internacionales.

En la conferencia, Lagos compartió que el canal también ofrecerá contendido deportivo de otras partes del mundo, como la Premier League de Inglaterra y la Bundesliga de Alemania, pero aclaró que la prioridad será el contenido local.

El primer partido del conjunto rojo bajo la señal exclusiva de FOX será este viernes 24 de julio a las 8:00 de la noche, marcando el inicio oficial de una nueva etapa para el club.