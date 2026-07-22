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Premundial Sub-20: Dónde ver los partidos de la Selección de Guatemala

  • Con información de Kevin Alvarado / Colaborador
22 de julio de 2026, 17:53
El plantel nacional afinó detalles con la mira puesta en superar la fase de grupos del torneo y conseguir el boleto al Mundial Sub-20. (Foto: FFG)

El plantel nacional afinó detalles con la mira puesta en superar la fase de grupos del torneo y conseguir el boleto al Mundial Sub-20. (Foto: FFG)

La Selección Sub-20 de Guatemala iniciará su participación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf este viernes en Puebla, México. Aquí te contamos dónde puedes ver los partidos de nuestro equipo juvenil.

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Los aficionados guatemaltecos podrán seguir los encuentros del combinado nacional a través de ESPN y Disney+, plataforma que posee los derechos de transmisión del certamen para Centroamérica.

Mientras que los compatriotas que radican en Estados Unidos, podrán seguir a la Bicolor en TUDN y Vix+ (en español), y por FOX Soccer Plus y Tubi con comentarios en inglés, según la página oficial de la Concacaf.

Además, la entidad ofrecerá cobertura del torneo mediante sus plataformas digitales con resultados, estadísticas y contenido en sus canales oficiales.

A través de Soy502 también podrás mantenerte al tanto de la travesía de la selección juvenil en este importante campeonato.

¿Cuándo debuta Guatemala?

La Selección Sub-20 comenzará el torneo frente a Costa Rica este viernes a las 2:00 p. m. hora de Guatemala, en una competición que otorgará boletos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA a los semifinalistas y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón. En caso de que sea Estados Unidos quien levante el trofeo (ya clasificado a las olimpiadas por ser anfitrión), el pase sería para el subcampeón.

Guatemala se ubica en el grupo B, donde, además de competir con los costarricenses, también comparte con Antigua y Barbuda y México.

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