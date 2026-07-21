Francia se dispone a prohibir las redes sociales a los menores de 15 años

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La prohibición se empezaría a implementar a partir del próximo 1 de septiembre cuando los menores regresen a clases, en donde también se prohibiría el uso de celulares.

EN CONTEXTO: Buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años en Francia

Los legisladores franceses tienen previsto aprobar este martes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que situará a Francia a la vanguardia de estas iniciativas en la Unión Europea.

Si no hay sorpresas, se espera que el proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea Nacional (cámara baja) y el Senado (cámara alta), después de que los legisladores se pusieran de acuerdo el lunes sobre qué mecanismo usar para aplicar esta prohibición.

Esto allanaría el camino para que Francia se sume al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales, en medio de las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores.

"Francia será el primer país de Europa en instaurar una mayoría digital para proteger mejor a nuestros niños en línea", se felicitó el pasado lunes en la red social X la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

Majorité numérique : la France ouvre la voie.



Je me félicite de l’accord trouvé par les parlementaires en CMP sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.



Demain, la France sera le premier pays d’Europe à instaurer une majorité numérique pour mieux protéger nos… — Anne Le Hénanff (@ALehenanff) July 20, 2026

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y de la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

La prohibición se implementaría en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regreses a las aulas tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Según el texto, la prohibición se aplicaría a partir de enero de 2027 a las cuentas ya existentes.

Verificación de edad

Le Henanff afirmó antes de la votación que el plazo es realista, "porque ya existen herramientas de verificación de edad" y otras están en desarrollo, y que la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae en las plataformas.

El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

Los celulares también quedarían prohibidos en los centros educativos de Francia. (Foto ilustrativa: iStock)

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

*Con información de AFP