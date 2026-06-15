Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

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Además de la prohibición de las redes sociales, se pretende que realicen bloqueos de determinadas funciones en las plataformas de videojuegos y de 'streaming'.

OTRAS NOTICIAS: Canadá quiere prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, según anunció este lunes 15 de junio el primer ministro británico, Keir Starmer, sumándose a otros países que ya endurecieron sus leyes.

"Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos", declaró el jefe del gobierno laborista, tras anunciar la medida, calificándola como "un paso importante" para el país.

La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal.

Starmer dijo que quiere que una ley sea adoptada "antes de Navidad" para que la prohibición entre en vigor "a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera", entre marzo y junio de 2027.

Países como Australia, pionera en este ámbito, e Indonesia, ya han implantado una prohibición de este tipo.

Por su parte, Canadá anunció el pasado jueves su intención de hacer lo mismo, mientras el Parlamento de Turquía aprobó en abril una ley para evitar que menores de 15 años accedan a las redes sociales.

Además, Francia lidera una campaña a favor de la adopción de medidas junto con socios de la Unión Europea (UE), como Dinamarca, Grecia y España.

El Parlamento francés está estudiando un proyecto de ley en ese sentido para los menores de 15 años.

En América Latina, no hay ningún país que haya impuesto una prohibición general de redes sociales para menores, pero sí hay iniciativas, proyectos de ley o normas de protección digital infantil en algunos países.

Las redes sociales que serán prohibidas para los menores de 16 años son: Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. (Foto ilustrativa: iStock)

Consulta nacional

Keir Starmer indicó que su gobierno adoptará "medidas sin precedentes a nivel mundial respecto a las plataformas de videojuegos y de 'streaming', donde actualmente desconocidos pueden ponerse en contacto con cualquier menor sin ningún tipo de control".

Reino Unido pretende imponer un "bloqueo" de determinadas funciones, como la posibilidad de que un desconocido se comunique con un menor de 16 años, detalló el gobierno en un comunicado.

Asimismo, el gobierno británico "estudiará la implantación de toques de queda nocturnos y pausas en las funciones de desplazamiento automático de contenidos para los menores de 18 años".

Los menores tampoco podrán utilizar 'chatbots' basados en inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol.

El príncipe Enrique y Meghan Markle, que han hecho campaña a nivel mundial sobre este tema, celebraron la medida.

Pero, en un comunicado, señalaron: "Un cambio duradero requiere plataformas más seguras por diseño, una rendición de cuentas significativa y un compromiso de anteponer el bienestar de los niños (...) al lucro".

*Con información de AFP