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Fuerte choque: accidente de tránsito deja dos heridos en zona 1

  • Por Geber Osorio
27 de julio de 2026, 07:19
Ciudad de Guatemala
Dos vehículos estuvieron involucrados en el percance vial esta mañana. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Dos vehículos estuvieron involucrados en el percance vial esta mañana. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial.

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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes 27 de julio en la 5a. avenida y 9a. calle de la zona 1 capitalina.

En el percance vial se vieron involucrados dos automóviles que colisionaron fuertemente por causas que se desconocen. Debido al choque, uno de los vehículos derribó un teléfono público a impactó contra un poste.

Además, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por parte de los Bomberos Municipales, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Dos automóviles colisionaron esta mañana en la zona 1. (Foto: PMT)
Dos automóviles colisionaron esta mañana en la zona 1. (Foto: PMT)

Este accidente ocasionó tránsito lento en el sector, en donde personal de Limpia y Verde se presentó para realizar la limpieza correspondiente.

Mientras que, las autoridades competentes quedaron a cargo del procedimiento legal en el lugar.

Un teléfono público fue derribado debido el choque. (Foto vía: Amílcar Montejo)
Un teléfono público fue derribado debido el choque. (Foto vía: Amílcar Montejo)

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