Fuerte choque: accidente de tránsito deja dos heridos en zona 1

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial.
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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes 27 de julio en la 5a. avenida y 9a. calle de la zona 1 capitalina.
En el percance vial se vieron involucrados dos automóviles que colisionaron fuertemente por causas que se desconocen. Debido al choque, uno de los vehículos derribó un teléfono público a impactó contra un poste.
Además, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por parte de los Bomberos Municipales, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Este accidente ocasionó tránsito lento en el sector, en donde personal de Limpia y Verde se presentó para realizar la limpieza correspondiente.
Mientras que, las autoridades competentes quedaron a cargo del procedimiento legal en el lugar.