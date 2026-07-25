El sistema FVS ya entró en acción para la revisión de goles en la Liga Nacional

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La novedad del Apertura 2026 que recién comienza es la incorporación del FVS (Football Video Support o Soporte de Vídeo para Futbol), el cual ya actuó en el partido inaugural de Antigua contra Marquense.

En documento de protocolo del FVS se señala que este actuará "después de la anotación de un gol, el cuarto árbitro revisará las repeticiones en el monitor e informará al árbitro principal si el equipo atacante ha cometido alguna infracción clara, obvia y manifiesta en la jugada de ataque que haya dado lugar al gol".

En el 3-1 de los coloniales sobre los leones, Wálter López cumplió con este punto en cada uno de los goles. Pero llamó la atención que en el descuento de Marquense, tardó 6 minutos para intentar revisar la jugada en la cual Arturo Ledesma (minuto 80) marcó.

Según se conoció, López no pudo visualizar la jugada en el sistema de video interno, por lo cual se decidió proseguir con el encuentro. En las tomas de televisión se observa que la acción era válida y no generaba mayor polémica.

El protocolo de este novedoso sistema para nuestra liga, también indica que "si la tecnología no funciona correctamente, el partido se disputará o continuará sin el sistema de revisión en video... Los errores en el funcionamiento de la tecnología no constituirán un motivo para invalidar el resultado de un partido".