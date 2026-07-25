Un veinteañero de Antigua hace el primer gol del torneo Apertura 2026 ante Marquense

Jhosti Donaldo Colindres, de Antigua GFC, marcó el histórico primer gol del Apertura 2026 ante Marquense. Descubre cómo el joven de 20 años extendió la racha de goleadores nacionales en el inicio del fútbol guatemalteco.
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Jhosti Donaldo Colindres de Antigua fue el encargado de hacer el primer tanto del torneo Apertura 2026 en el partido inaugural entre los coloniales y Marquense en el estadio Pensativo.
Corría el minuto 68 y Colindres tenía segundos de haber ingresado de cambio por Alejandro González. El extremo de 20 años recibió un balón por la derecha, ingresó al área y definió con frialdad de zurda ante la salida del portero mexicano Gustavo Guadalupe de los leones.
El joven de los panzaverdes extendió a tres torneos consecutivos en los que jugadores nacionales convierten el tanto que abrió la lata de los últimos certámenes, tras Yónatan Pozuelos (Mixco) en el Apertura 2025 y José Javier Longo (Xelajú) en el Clausura 2026.
El último extranjero en hacer abrir la cuenta de un torneo fue el argentino Jónathan Morán en el Clausura 2025.