Gasolina E10 será despachada en la bomba del combustible regular, asegura el MEM

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El Ministerio de Energía y Minas señaló que la mezcla de gasolina E10 comenzará a despacharse en gasolineras a partir del 22 de agosto.

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Durante la tarde de este lunes 27 de julio, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) compareció ante los medios de comunicación para informar sobre la implementación de la mezcla de gasolina E10 y su implementación en las gasolineras del país.

Erwin Barrios, titular del MEM, explicó que el proceso de operativización del E10 inició en junio y concluirá el 21 de agosto. Actualmente, explicó, los actores participantes (autoridades y empresarios) ya cuentan con todos los registros, licencias y autorizaciones necesarias para la autorización y distribución en gasolineras.

Barrios informó que la gasolina con E10 estará disponible para la población a partir del 22 de agosto, pero únicamente en las bombas de la gasolina regular. Es decir, que la gasolina superior y otras con otro tipo de octanaje, continuarán despachándose sin cambios.

"La gasolina E10 estará disponible para los consumidores en la bomba de la gasolina regular. Las otras bombas continuarán despachando gasolina sin mezcla", explicó.

Erwin Barrios, titular del MEM, informa que la mezcla de la gasolina E10 será despachada en la bomba de combustibles Regular pic.twitter.com/F2AQuOFoFy — Alexis Batres (@AlexisBatres) July 27, 2026

De esta cuenta, dijo Barrios, será el consumidor quien decida, en cada visita a la estación de servicio, si usa E10 o su usa una gasolina que no tenga dicha mezcla.

Sin embargo, añadió que la implementación será por fases y que la gasolina E10 estará disponible para la gasolina superior en una fecha aún sin determinar. "El periodo de implementación nos permitirá determinar las fases. Cuando tengamos noticias para ampliarla (a superior), lo estaremos informando", dijo el ministro.

Además, reiteró que la mezcla de E10 no dañará los vehículos. "La gasolina E10 es la misma que usamos, pero en lugar de tener MVP, tiene biocombustible. No darñará los vehículos. No lo hará hoy, no los dañará el 22 de agosto", argumentó.

Bajará los precios

El ministro reiteró que la implementación de gasolina E10, tendrá un efecto inmediato en el precio del combustible. Según explicó, reducirá el costo por galón entre Q0.50 y Q1.50 cuando ya se encuentre disponible.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, manifestó que el E10 entrará en vigencia en Guatemala y que no dañará a ningún vehículo. (Foto: Captura de pantalla)

"El biocombustible (etanol) no es afecto a los precios internacionales y, por ser muy rico el etanol en octanaja, la gasolina que se use tendrá que ser de menor octanaje y eso implica que será una gasolina más barata y el etanol, históricamente es más barato", comentó Barrios.

Por aparte, explicó que el etanol tampoco es afectado por el Impuesto a los Derivados del Petróleo y por ello tendrá que mostrar una baja.