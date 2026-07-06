Arévalo prevé reducción del precio de las gasolinas con la comercialización del E10

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Instituciones del Estado vigilarán que no haya irregularidades en el precio de los combustibles.

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El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la entrada en vigencia de la comercialización de la gasolina E10 contribuirá a la reducción en los precios de los combustibles.

La gasolina E10 se obtiene al incorporar un 10 % de etanol al combustible, el cual es un componente cuyo costo es inferior al de los aditivos utilizados de manera tradicional.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario explicó que, aunque el precio de las gasolinas en Guatemala continúa dependiendo de las fluctuaciones del mercado internacional, la incorporación del etanol permitirá registrar una disminución adicional en el costo.

"Se va a registrar cierto descenso del precio de la gasolina", aseguró el gobernante al referirse al efecto de sustituir parte de la mezcla con etanol, el cual calificó como "un aditivo orgánico más económico que los componentes petroquímicos".

El presidente anunció que habrá monitoreo por parte de la Diaco y el MEM. (Foto: DCA / Soy502)

Indicó que la baja esperada por la implementación del E10 se suma a la tendencia descendente que han mostrado recientemente los precios internacionales del petróleo.

El presidente señaló que "afortunadamente" con la desescalada de la guerra en Oriente Medio se ha empezado a registrar una tendencia a la baja "marcada y notoria" de los precios del combustible.

"Así que podemos esperar que estos bajen, pero efectivamente el etanol creo que le va a bajar un poquito más todavía el precio", manifestó Arévalo.

Anuncia monitoreo

Consultado sobre si el Gobierno dará seguimiento a los precios una vez entre en vigor la comercialización del E10, el mandatario manifestó que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) deberá actuar de oficio si existen indicios de prácticas irregulares o abusos.

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Explicó que la entidad tiene la facultad de intervenir cuando exista alguna sospecha de manipulación ilegal del mercado o de abusos por parte de los comercializadores de combustibles.

El gobernante indicó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también tendrá un papel clave en la supervisión, ya que dispone de información sobre los precios de referencia de los combustibles y del etanol, lo que permitirá verificar si la reducción esperada se refleja en el precio final.

Arévalo enfatizó que, en caso de detectarse anomalías, la Diaco como el MEM estarán entre las instituciones encargadas de dar seguimiento a la situación para garantizar que los beneficios derivados de la implementación del E10 lleguen efectivamente a los consumidores.