Giammattei: "No puedo obligar a nadie a usar mascarilla"

Luego que Acción Ciudadana y Justicia Ya presentaran una denuncia penal contra el presidente Alejandro Giammattei, el Ejecutivo había guardado silencio. Sin embargo, este viernes el mandatario respondió y aseguró que él ha realizado el trabajo que le corresponde, pero "no puede obligar a nadie a usar mascarilla".

Giammattei participó en la entrega de 278 escritorios que serán distribuidos en diferentes establecimientos públicos del país para estudiantes de primaria, básico y diversificado.

Según la denuncia, el mandatario cometió el delito de incumplimiento de deberes, luego que el 6 de agosto aseguró que ya "ha perdido mucho tiempo" en concentrar su trabajo para combatir la crisis generada por el Covid-19.

Sin embargo, para Giammattei esa aseveración no es real, ya que ha cumplido con su "obligación de gobernar" desde un mes antes de que llegara la pandemia al país, pues el 3 de febrero se prohibió el ingreso de ciudadanos de tres países a Guatemala.

"Durante cuatro meses hemos recalcado sobre la importancia del uso de mascarillas, de lavarse las manos, de usar jabón en gel para prevenir la enfermedad. Tomamos medidas, cerramos, logramos contener el virus. Todo el Gobierno se ha dedicado durante cuatro meses al coronavirus, peor hoy toca dar un paso adelante..." señaló.

Además, dijo que durante semanas se trabajó en elaborar el Sistema de Alertas Covid-19 "y allí es donde comienza lo que algunos han tergiversado, que significa decirle a la gente que la responsabilidad es suya, no mía. Yo jamás dije que la responsabilidad no era mía".

"Yo soy Presidente de Guatemala, pero yo no le puedo obligar a usted a que se lave las manos. Yo no puedo hacerlo, yo no sé cuántas veces se lava usted las manos al día. Yo sí puedo decirle que se lave las manos y que use su mascarilla. Ese es mi deber y lo estoy cumpliendo. Durante cuatro meses lo hemos hecho y hemos dado el ejemplo. ¿En qué parte entonces está mi falta de cumplimiento de deber al decirles: Hoy, muchá, el número de casos depende también de lo que hacemos o dejamos de hacer?", cuestionó.

Según el mandatario, "los lugares en donde la gente ha tomado conciencia (de la pandemia) los casos han disminuido, (pero) donde los casos donde la gente no hace caso los casos aumentan. Hay una responsabilidad implícita de nosotros como seres humanos... Yo no puedo controlar a cada guatemalteco si usa la mascarilla o no... ¿En qué parte estoy incumpliendo con mi deber?".

No obstante, Edie Cux, de Acción Ciudadana, explicó en su momento, que desde que el Presidente aseguró que le traslada el problema de contagiarse o no a la población, es una "clara evidencia de incumplimiento de deberes, pues nadie puede omitir o rehusarse a cumplir con sus obligaciones constitucionales".