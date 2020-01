Giammattei se reunirá con el polémico Joviel Acevedo

Van a cumplir los acuerdos asumidos por los pactos colectivos, eso adelantó el presidente Alejandro Giammattei quien reconoció que se reunirá con el polémico líder magisterial Joviel Acevedo.

Giammattei participó en la entrega de escritorios en el Instituto Nacional de Educación Básica Ciencias Comerciales, ubicada en Amatitlán.

El mandatario aseguró que Joviel fue quien le solicitó la reunión y la aceptó, por lo que el encuentro se llevará a cabo la próxima semana.

"Acepto reuniones, por supuesto no sólo con él, me he reunido con quinimil gentes", justificó el Presidente.

De acuerdo con Giammattei, le dejaron comprometido presupuesto para el pago de compromisos adquiridos en pactos colectivos en el magisterio, en la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud.