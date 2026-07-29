Denuncian infiltración criminal en PNC tras crímenes en Villa Canales

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Tras la masacre en Boca del Monte, el Congreso citó al Ministerio de Gobernación para exigir acciones ante una supuesta infiltración criminal denunciada en la PNC.

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La reciente masacre registrada en Boca del Monte, Villa Canales, se abordó en el Congreso y citó a autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC) para conocer las acciones que se implementarán frente al incremento de la violencia en el sector.

Durante la citación, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, expuso la preocupación de los vecinos por la inseguridad y afirmó que existe una creciente desconfianza hacia algunos agentes de la PNC, debido a señalamientos sobre presuntos vínculos con estructuras criminales.

El sábado 25 de julio un ataque armado en Boca del Monte dejó 6 fallecidos y 2 heridos. (Foto: CBM)

A su vez solicitó una depuración de la subestación policial de Boca del Monte y el relevo del personal asignado al municipio para recuperar la confianza de la población.

Infiltración criminal en la PNC

El viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano, afirmó que dentro de la PNC existen agentes considerados como "delincuentes infiltrados" en la institución.

Además, explicó que esa situación se busca enfrentar mediante el fortalecimiento de la Inspectoría General de la PNC donde en la actualidad se trabaja en su reestructuración para mejorar los controles internos, fortalecer los procesos disciplinarios y combatir la corrupción dentro de la institución.

"Ya lo sabemos nosotros. Hay serios problemas de algunos, no son malos policías, son delincuentes que tenemos infiltrados dentro de la policía y a ellos que todo el peso de la ley también les caiga y la gente que no nos va a venir a fortalecer esta institución, debe de ceder el paso para que otros buenos policías realmente profesionales ocupen ese lugar", agregó el viceministro.

El viceministro Estuardo Solórzano afirmó que existen delincuentes infiltrados dentro de la PNC. (Foto: Organismo Legislativo)

Asimismo, informó que se evalúan rotaciones de personal y el refuerzo de la presencia policial en Boca del Monte como parte de las acciones inmediatas para atender la crisis de seguridad.

Plantean destacamento militar

El diputado Elmer Palencia planteó la instalación de un destacamento militar permanente en Boca del Monte para fortalecer las acciones de seguridad en coordinación con la PNC.

Asimismo, mencionó que el sector podría convertirse en un plan piloto para demostrar que el Estado puede recuperar territorios afectados por la presencia de estructuras criminales mediante operativos sostenidos y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad.

El diputado Elmer Palencia planteó instalar un destacamento militar permanente como plan piloto para recuperar el control del territorio. (Foto: Organismo Legislativo)

Durante la citación, diputados respaldaron las inquietudes del alcalde Rivera y cuestionaron a las autoridades sobre las estrategias para combatir a las pandillas y desarticular las redes criminales que operan en el área al considerar que la violencia ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las instituciones.