Gobierno se compromete a ejecutar 13 proyectos de movilidad en el área metropolitana

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El Gobierno afirma que busca la transformación de la movilidad en el área metropolitana.

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El presidente Bernardo Arévalo anunció el compromiso del Gobierno de impulsar 13 proyectos estratégicos de infraestructura y transporte para mejorar la movilidad en el área metropolitana.

El mandatario afirmó que varias de estas obras ya se encuentran en distintas etapas de ejecución y forman parte de una estrategia de largo plazo para atender uno de los principales problemas que enfrenta la Ciudad de Guatemala y los municipios vecinos.

El anuncio se realizó durante el evento Guatemala se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, donde el mandatario sostuvo que las intervenciones responden a una visión integral del desarrollo metropolitano.

Precisó que estos proyectos buscan sentar las bases de un sistema de transporte multimodal que trascienda un período de Gobierno.

Arévalo enfatizó que las obras no constituyen propuestas o ideas, sino acciones que ya avanzan en diferentes fases de desarrollo.

Autoridades y representantes del sector empresarial coincidieron en que una visión metropolitana de la movilidad permitirá fortalecer la competitividad y mejorar la calidad de vida de millones de guatemaltecos. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Además, señaló que la planificación toma como base el estudio elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), el cual plantea un esquema de circunvalaciones y ejes radiales para ordenar el crecimiento urbano y mejorar la conectividad regional.

Entre los proyectos priorizados figuran el MetroRiel, cuyo proceso de factibilidad y estructuración financiera continúa; así como su Estación Central en el Centro Cívico, actualmente en diseño conceptual; el Puente Belice II y sus aproximaciones, en proceso de reactivación para su construcción.

También están los pasos a desnivel de Amatitlán en los kilómetros 31 y 26.8 de la CA-09 Sur, ambos en reactivación; el paso a desnivel de Santa Elena Barillas, también en proceso de reactivación; y el paso a desnivel de Ciudad Satélite, que se encuentra en la misma condición.

La lista también incluye el Proyecto Regional C-50, cuyos tramos I, VI (fases I y II), VII y VIII están en construcción, mientras que los tramos II, III, IV y V permanecen en fase de estructuración de estudios; la solución vial en Calle Martí sobre la CA-09 Norte, en diagnóstico.

Además de incluye el Arco Noroccidente, que conectará la CA-09 Norte con la CA-01 Occidente, igualmente en diagnóstico; el paso a desnivel de Santa Lucía Milpas Altas, en proceso de reactivación; el paso a desnivel de la calzada Roosevelt, próximo a concluir; y el proyecto de teleférico entre el Aeropuerto La Aurora y Antigua Guatemala, que se encuentra en diseño conceptual.

El gobernante afirmó que el objetivo es dejar atrás las soluciones temporales y comenzar a ejecutar proyectos estructurales que permitan reducir la congestión vehicular, especialmente mediante la salida del transporte pesado de la capital y el fortalecimiento del transporte público.

"Estas son las intervenciones a las que se compromete el Gobierno de la República. Ninguna de estas iniciativas está planteada únicamente como una idea, todas están en diferentes etapas de ejecución", afirmó Arévalo durante su intervención.

Asimismo, sostuvo que las obras responden a una visión integral del área metropolitana y que es necesario integrar todos los esfuerzos dentro de un marco jurídico y administrativo que permita desarrollar un modelo de movilidad multimodal.

En ese sentido, reiteró la necesidad de avanzar hacia una instancia metropolitana con capacidad de coordinación, planificación y operación conjunta entre las distintas municipalidades involucradas.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, respaldó la estrategia presentada y destacó que las obras tendrán un impacto directo para las miles de personas que diariamente se desplazan hacia la Ciudad de Guatemala por motivos laborales, educativos y comerciales.

(Infografía: Gobierno de Guatemala / Soy502)

El jefe edil recordó que los alcaldes que integran la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur declararon el tránsito vehicular como una emergencia nacional, debido a que la problemática supera las capacidades individuales de cada municipio.

Añadió que los proyectos anunciados complementarán las intervenciones que desarrollan las municipalidades y permitirán avanzar hacia una movilidad más fluida para beneficio de las familias guatemaltecas.

El alcalde Ricardo Quiñónez destacó que los proyectos anunciados complementarán las intervenciones que desarrollan las municipalidades. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Por aparte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz, consideró que el país dio un paso importante al dejar de discutir proyectos de infraestructura de manera aislada para avanzar hacia una hoja de ruta compartida para toda el área metropolitana.

Briz señaló que iniciativas como el MetroRiel, el Puente Belice II, la C-50 y la Estación Central forman parte de un mismo sistema de movilidad y afirmó que convertir la movilidad metropolitana en una prioridad nacional fortalecerá la competitividad, la productividad, la generación de empleo y la calidad de vida de millones de guatemaltecos.