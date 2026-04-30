Gobierno paga Q 767 millones a EE. UU. por servicios técnicos de seis proyectos

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El país busca desarrollar seis proyectos de infraestructura vial prioritaria en varios puntos del país

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El Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de la Defensa Nacional erogó US$ 100 millones (Q 767 millones) al Cuerpo de Ingenieros del Gobierno de los Estados Unidos para que elabore los estudios técnicos de seis proyectos ubicados en distintos puntos del país.

La información se confirmó según los documentos subido al evento con Número de Operación Guatecompras (NOG) 29829348, publicado el pasado 17 de marzo y que tiene estatus de adjudicado.

En los documentos que están colgados en el evento consta un oficio del Departamento de Guerra del Gobierno estadounidense dirigido al ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz.

El documento firmado por Jessica Topham, teniente coronel del Ejército de los Estados Unido, señala que se ha verificado el pago correspondiente al caso de ventas militares al extranjero por un total de US$ 100 millones (Q 767 millones).

Los documentos adjuntos en el #NOG 29829348, publicado el pasado 17 de marzo en https://t.co/33fBilnCwr confirman que el Gobierno erogó US$ 100 millones (Q 767 millones) al Cuerpo de Ingenieros del Gobierno de los EE. UU. para que elabore estudios técnicos de seis proyectos. pic.twitter.com/9EZCipdqHb — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 29, 2026

Precisa que los fondos están destinados al proyecto de infraestructura vial, los cuales fueron recibidos en su totalidad por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos el 26 de marzo.

El documento señala que el pago se llevó a cabo en dos partes, el primero por Q 99,335,00.00 (Q 766,501,450.00) y el segundo por US$ 65,000 (Q 498,550).

Entre los documentos subidos en el evento también figura una carta firmada por el exembajador estadounidense Tobin Bradley que detalla los proyectos prioritarios de la Carta de Oferta y Aceptación (LOA).

En dicha misiva se detallan el compromiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de proporcionar servicios técnicos.

Estos incluyen y no se limitan al "diseño, ingeniería, construcción, aseguramiento de la calidad de la construcción, supervisión de ingeniería y gestión de carreteras, autopistas, pasos elevados y vías de enlace en toda Guatemala".

El texto señala que "las ubicaciones y características de trabajo son proyectos tentativos pendientes de visitas iniciales al lugar, ingeniería, desarrollo ambiental y de diseño, estimaciones de costes de construcción y construcción escalonada".

Los proyectos son la construcción de paso a desnivel en la Calle Martí, ciudad de Guatemala, construcción de un distribuidor vial en Quetzaltenango, construcción de un paso a desnivel en la autopista CA-9 norte, kilómetro 56, en Sanarate, El Progreso.

También está la construcción de la carretera arco noroccidente, CA-9 norte, kilómetro 56 CA-1, autopista Occidente, kilómetro 40, en El Progreso, Guatemala y Sacatepéquez, la ampliación de la autopista CA-2 occidente en el tramo Puente Río Nahualate - San Bernardino en Mazatenango, Suchitepéquez, y la mejora de la autopista RD-SOL-04 en el tramo Santiago Atitlán - San Marcos La Laguna, Sololá.