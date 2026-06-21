Exportadores piden implementar Ley de Infraestructura Vial

-

Según explican los exportadores, la infraestructura es uno de los principales factores que determina la competitividad de Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Xochi abre sus puertas y los primeros conductores recorren la nueva autopista

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) le pide a las autoridades agilizar la implementación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y el cumplimiento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

Los exportadores le hacen el llamado a las autoridades correspondientes por medio de un comunicado, en el cual también han emitido su postura.

"Para el sector exportador, la infraestructura es uno de los principales factores que determinan la competitividad de Guatemala", se lee en el escrito.

Por lo tanto, han indicado que las carreteras eficientes y seguras permiten reducir costos logísticos, mejorar la conectividad entre los centros de producción, los puertos y las fronteras.

De esta manera, "se fortalece el comercio y genera mayores oportunidades de inversión y empleo para los guatemaltecos", explicó Agexport.

Dicha asociación menciona que el país necesita que las herramientas creadas por ley funcionen plenamente y produzcan resultados concretos para el desarrollo económico y social.

Desde AGEXPORT hacemos un llamado a las autoridades para agilizar las acciones necesarias que permitan la plena implementación de la DIPP y garanticen el cumplimiento de la ley.



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/VqCRhB0ERv — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) June 20, 2026

Aprobada desde 2024

A pesar de haber sido presentada como una solución clave para mejorar la red vial del país, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada en 2024, sigue sin traducirse en cambios visibles, con plazos vencidos y procesos pendientes.

Esta ley es orientada a agilizar proyectos estratégicos y dar prioridad a las carreteras más importantes del país. Sin embargo, no se ha definido una fecha para su aplicación.