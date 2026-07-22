Gobierno evaluará nuevo subsidio ante el alza de los combustibles

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Las autoridades sostienen que el incremento en los precios de los combustibles responde a la incertidumbre generada por las tensiones en Oriente Medio.

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El Gobierno analizará la posibilidad de otorgar un nuevo apoyo económico para mitigar el impacto del incremento en los precios de los combustibles.

La información fue confirmada por el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios, quien indicó que la medida será evaluada por instrucción presidencial y, de considerarse viable, deberá ser presentada al Congreso de la República para su aprobación.

Barrios explicó que el alza en los precios responde a la incertidumbre que persiste en los mercados internacionales debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Según el funcionario, los riesgos en el estrecho de Ormuz, considerado una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo a nivel mundial, han impulsado incrementos en las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) detalló que, como resultado del monitoreo realizado por la cartera, entre el 13 y el 20 de julio los precios de los combustibles registraron aumentos de Q 0.50 por galón en la gasolina superior, Q 0.49 en la gasolina regular y Q 1.96 por galón en el diésel.

Las tensiones en Medio Oriente impactan el mercado internacional de combustibles. El MEM mantiene un monitoreo permanente y, por coordinación presidencial, se evaluará un posible apoyo económico para beneficiar a la población. De ser viable, será presentado al Congreso. pic.twitter.com/p22dT7DXkp — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 21, 2026

Ante este escenario, señaló que por coordinación del presidente Bernardo Arévalo los ministros involucrados sostendrán reuniones para analizar la viabilidad de implementar un nuevo apoyo económico dirigido a la población.

El objetivo de este nuevo apoyo económico es amortiguar el impacto del incremento en el costo de los combustibles.

"De ser procedente, la propuesta será presentada ante el Congreso de la República", indicó Barrios.

El ministro también recordó que el pasado 20 de julio el MEM evaluó las variaciones observadas en los precios de venta al público y concluyó que los incrementos reportados por algunas estaciones de servicio no constituyen una distorsión del mercado.

Por ello, la cartera determinó que no era necesario emitir precios de referencia, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.

Barrios añadió que el MEM mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de los mercados nacional e internacional con el propósito de promover la transparencia y garantizar el abastecimiento de combustibles

El anterior subsidio consistió en Q 2,000 millones para un periodo de tres meses, pero al final solamente se otorgaron dos meses y medio debido a que se agotaron los recursos.

Asimismo, se otorgó Q 5.00 por galón de gasolina regular y superior y Q 8.00 por galón de diésel.