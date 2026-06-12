Operativo "Bukanas" deja 14 capturados tras allanamientos

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Armas de fuego, droga, dinero en efectivos y otros ilícitos fueron localizados

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El operativo denominado "Bukanas" se realizó este 12 de junio en Retalhuleu, donde las autoridades capturaron a 14 personas señaladas de integrar una estructura criminal vinculada a diversos delitos.

El operativo Bukanas se llevó a cabo por medio de una serie de allanamientos. (Foto: PNC)

Las diligencias fueron ejecutadas por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas de Quetzaltenango. Como resultado, 11 personas fueron detenidas mediante órdenes de captura y otras tres fueron arrestadas en flagrancia.

Durante el operativo se localizó a un presunto líder de una estructura criminal, quien fue vinculado a los delitos de trata de personas, explotación sexual y lavado de dinero.

El operativo dejó a varias personas tras las rejas. (Foto: PNC)

El hallazgo de los ilícitos

Además, fueron incautados 11 vehículos registrados a nombre del presunto líder, entre estos cuatro picops y siete motocicletas.

También se localizaron 18 colmillos con cocaína, 18 bolsas con marihuana, una libra adicional de marihuana almacenada en un recipiente, Q45 mil 555 en efectivo, teléfonos celulares, dispositivos POS.

Además, se localizaron libros de control y otros indicios relacionados con actividades de explotación sexual y operaciones financieras ilícitas.

Las evidencias localizadas fortalecerán los procesos penales y permitirán profundizar las pesquisas, señaló la Policía Nacional Civil.

Las autoridades realizaron el decomiso de armas, droga, dinero en efectivo y vehículos. (Foto: PNC)

*Con información de Dirlyn González