Engañan a extorsionistas con dinero falso y terminan capturados

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Un adulto y un adolescente fueron detenidos tras un operativo en contra de las extorsiones en Santa Catarina Pinula.

Un hombre de 20 años y a un menor de edad fueron capturados en la aldea El Carmen, zona 10 Santa Catarina Pinula, como resultado de un operativo en contra de las extorsiones.

De acuerdo con la investigación, el operativo se puso en marcha luego que una persona denunciara que le exigían el pago de Q3 mil bajo amenazas de muerte.

Tras una negociación con los delincuentes, se acordó la entrega de Q 1500.00, lo que permitió a los investigadores implementar un operativo de seguimiento y vigilancia.

Luego de pactar el lugar de la entrega del dinero, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), capturaron a Junior Misael Ciramagua Domingues y remitieron al adolescente de 15 años al juzgado correspondiente.

Al momento de las revisiones competentes se les incautaron dos teléfonos celulares. Asimismo, las autoridades indicaron que los ahora detenidos, son integrantes del Barrio 18, clica Solo Para Locos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Engañan a los criminales

Las fuerzas de seguridad implementaron un plan en el que la víctima acordaría con los delincuentes para realizar el pago.

De ese modo, los extorsionistas aceptaron que se realizarían dos pagos para no levantar sospechas.

Ante el operativo, las autoridades le brindaron a la víctima un sobre con dinero que simulaba la suma acordada, sin embargo, dentro llevaba recortes de papel periódico.