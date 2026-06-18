Guatecaña promueve plan de reforestación en varios departamentos

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Guatecaña inició su plan de reforestación 2026 con la meta de sembrar más de 268 mil árboles en siete departamentos.

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Este año, Guatecaña anunció que sembrará más de 268 mil árboles en siete departamentos del país como parte de un programa que busca recuperar bosques, proteger fuentes de agua y restaurar áreas degradadas.

Este año #Guatecaña anunció que sembrará más de 268 mil árboles en siete departamentos del país como parte de un programa que busca recuperar bosques, proteger fuentes de agua y restaurar áreas degradadas.

: Guatecaña pic.twitter.com/6hwpfmgHMm — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 18, 2026

El lanzamiento se realizó en la finca El Caimito, en Escuintla, con una siembra simbólica de 500 árboles dando inicio a las jornadas de reforestación que se desarrollarán entre junio y septiembre en distintos puntos como:

Retalhuleu

San Marcos

Suchitepéquez

San Rosa

Chimaltenango

Sacatepéquez

Desde 2011, el programa ha impulsado la siembra de millones de árboles en distintas zonas de la Costa Sur. (Foto: Guatecaña)

Según explicó Otto Fuentes, gerente ambiental de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), los árboles serán destinados principalmente a áreas estratégicas como cabeceras de cuenca y riberas de ríos, espacios que cumplen una función importante en la conservación del agua y la recuperación de ecosistemas afectados por la deforestación.

Las jornadas de reforestación buscan recuperar bosques degradados y fortalecer la protección de fuentes de agua. (Foto: Guatecaña)

Además, las plantas fueron producidas en 38 viveros y corresponden a especies nativas como caoba, cedro, matilisguate, ceiba y conacaste.

Luis Hilton, Instituto Nacional de Bosques (INAB), mencionó que los beneficios de la reforestación van más allá de la cantidad de árboles sembrados pues los bosques contribuyen a la producción de oxígeno, la protección de mantos acuíferos y la conservación de la biodiversidad, además de generar recursos para las comunidades.

El INAB destacó que la reforestación contribuye a la producción de oxígeno y la conservación de los mantos acuíferos. (Foto: Guatecaña)

Por su parte, Alex Guerra, Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), se refirió a que los efectos del cambio climático, las altas temperaturas y la presión sobre los recursos hídricos hacen cada vez más necesarias este tipo de acciones.

El ICC señaló que la restauración de bosques ayuda a enfrentar los efectos del cambio climático y las altas temperaturas. (Foto: Guatecaña)

Añadió que la restauración de bosques ayuda a regular la temperatura, mejorar la infiltración de agua y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas.

El programa de reforestación se desarrolla desde 2011 y ha permitido sembrar millones de árboles en áreas estratégicas de la Costa Sur.

“ En Guatecaña nuestra cosecha más importante es un futuro sostenible para todos, por ello estamos comprometidos con la conservación y restauración de bosques, así como una operación cada vez más sostenible ” Otto Fuentes , Gerente Ambiental Asazgua

La meta para este año es recuperar más de 268 hectáreas, es decir, el equivalente a 375 campos de fútbol de cobertura forestal y continuar fortaleciendo corredores biológicos y zonas de recarga hídrica que son fundamentales para el abastecimiento de agua y la conservación ambiental.