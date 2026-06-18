Guatecaña promueve plan de reforestación en varios departamentos

Guatecaña inició su plan de reforestación 2026 con la meta de sembrar más de 268 mil árboles en siete departamentos.
TE PUEDE INTERESAR: Sector azucarero regional avanza en sostenibilidad y ratifica liderazgo de Guatemala
Este año, Guatecaña anunció que sembrará más de 268 mil árboles en siete departamentos del país como parte de un programa que busca recuperar bosques, proteger fuentes de agua y restaurar áreas degradadas.
El lanzamiento se realizó en la finca El Caimito, en Escuintla, con una siembra simbólica de 500 árboles dando inicio a las jornadas de reforestación que se desarrollarán entre junio y septiembre en distintos puntos como:
- Retalhuleu
- San Marcos
- Suchitepéquez
- San Rosa
- Chimaltenango
- Sacatepéquez
Según explicó Otto Fuentes, gerente ambiental de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), los árboles serán destinados principalmente a áreas estratégicas como cabeceras de cuenca y riberas de ríos, espacios que cumplen una función importante en la conservación del agua y la recuperación de ecosistemas afectados por la deforestación.
Además, las plantas fueron producidas en 38 viveros y corresponden a especies nativas como caoba, cedro, matilisguate, ceiba y conacaste.
Luis Hilton, Instituto Nacional de Bosques (INAB), mencionó que los beneficios de la reforestación van más allá de la cantidad de árboles sembrados pues los bosques contribuyen a la producción de oxígeno, la protección de mantos acuíferos y la conservación de la biodiversidad, además de generar recursos para las comunidades.
Por su parte, Alex Guerra, Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), se refirió a que los efectos del cambio climático, las altas temperaturas y la presión sobre los recursos hídricos hacen cada vez más necesarias este tipo de acciones.
Añadió que la restauración de bosques ayuda a regular la temperatura, mejorar la infiltración de agua y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas.
El programa de reforestación se desarrolla desde 2011 y ha permitido sembrar millones de árboles en áreas estratégicas de la Costa Sur.
La meta para este año es recuperar más de 268 hectáreas, es decir, el equivalente a 375 campos de fútbol de cobertura forestal y continuar fortaleciendo corredores biológicos y zonas de recarga hídrica que son fundamentales para el abastecimiento de agua y la conservación ambiental.