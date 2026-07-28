¡Un guardia para 15 reos! Revelan ineficiencia en formación de agentes de presidios

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Un estudio reveló que Guatemala y El Salvador son los países que menos tiempo dedican para la formación de agentes penitenciarios.

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Durante la presentación del Índice de Denuncias de Delitos (IDD), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación de Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers presentaron el tema del mes Reformas para una Carrera Penitenciaria.

En su presentación, la experta en temas penitenciarios, Corinne Dedik, señaló que Guatemala es uno de los países de la región que menos tiempo dedica a la formación inicial de sus agentes penitenciarios.

En Guatemala todos los agentes penitenciarios tienen el mismo grado y salario. (Foto: Archivo/Soy502)

Con esto, indicó que la Ley del Régimen Penitenciario exige un manual de clasificación de puestos y salarios, pero todavía no existe. En este sentido, explicó, que todos los agentes tienen el mismo grado y salario, y tampoco puede ascender.

Sin embargo, señaló que el tema de la carrera penitenciaria se discute en una mesa interinstitucional en donde participan el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Sistema Penitenciario (SP), la Escuela de Estudios Penitenciarios y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).

Un agente para 15 reos

Dedik agregó que, actualmente, un aproximado de 4 mil agentes penitenciarios laboran en dos turnos de ocho horas de trabajo por ocho de descanso.

Afirmó que la cantidad de agentes mencionada con anterioridad, custodian a las 23 mil personas privadas de libertad, lo que representa un promedio de un agente por cada 15 reclusos.

Cerca de 4 mil agentes penitenciarios custodia a 23 mil reclusos a nivel nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, detalló que los agentes penitenciarios son contratados en el reglón 011 y reciben un salario de Q6,975.

Indicó que Guatemala y el Salvador son los países que dedican menos tiempo para la formación de sus agentes penitenciarios, contrario a lo que sucede en Chile y Perú que lo hacen en un año.

Por último, señaló que países como Colombia, República Dominicana, Chile y Argentina han institucionalizado la carrera penitenciaria, en la que le exigen para desempeñar puestos de mando a sus agentes dos o tres años de estudios.