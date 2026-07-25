Guatemala desfila en la apertura de Santo Domingo 2026

-

¡Y se llegó el día! República Dominicana encendió oficialmente la fiesta deportiva más importante de la región con la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

OTRAS NOTICIAS: LeBron James anuncia su fichaje por los Philadelphia 76ers

Este viernes por la noche, el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, se vistió de gala para encender, por tercera vez en el país dominicano, el pebetero de estas justas que reúne a 37 países en una competencia donde Guatemala, con 477 atletas en la delegación, espera cosechar muchas medallas.

La delegación disfrutó del desfile y de todo el show que la organización preparó. (Foto: Bernie Morales/Colaborador)

Unas 20 mil personas se acercaron al recinto deportivo para presenciar un acto muy importante para los dominicanos. Fue el escenario perfecto para una inauguración que combinó tecnología, música y tradición. La noche tuvo momentos especiales, como el innovador espectáculo de drones iluminados, que dibujó figuras en el cielo y sorprendió a los asistentes. También hubo presentaciones de artistas locales y un show cultural de la República Dominicana.

Guatemala desfiló en el esperado momento donde cada delegación portó con orgullo sus colores frente a los ojos de toda la región. Encabezados por los abanderados Erick Gordillo y Alejandra Hígueros, los atletas nacionales salieron a la pista olímpica para desfilar y contagiar el espíritu deportivo.

Cabe destacar que, en las 23 participaciones que Guatemala ha tenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta es la delegación más grande en cuanto a atletas y es una oportunidad perfecta para inspirar a nuevas generaciones y demostrar que el esfuerzo de años de preparación encuentra su recompensa al competir contra los mejores de la región.