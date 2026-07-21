Guatemala fortalece competitividad económica en gira por EE. UU.

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Diputados, representantes de gobierno y sector privado convergieron en una delegación que viajó a Estados Unidos para reunirse con agencias gubernamentales y organizaciones especializadas de aquel país.

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Una delegación guatemalteca integrada por diputados de varias Comisiones de Trabajo, representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y líderes del sector privado viajó a Estados Unidos en donde sostuvo reuniones claves con agencias gubernamentales y organizaciones especializadas.

La presencia de integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, de Energía y Minas, y de Defensa al Consumidor y Usuario tuvo como propósito el impulsar reformar e innovación en el marco regulatorio nacional, priorizando la protección al consumidor y la competitividad económica.

Delegación guatemalteca que viajó a Estados Unidos para abordar temas relacionados a seguridad energética, entre otros. (Foto: Congreso de la República/Soy502)

Mientras que la delegación se complementó con la participación activa del MEM, institución que aportó la perspectiva gubernamental para el diálogo en materia de seguridad energética e incentivos agrícolas, así como el enfoque empresarial necesario para garantizar que la transición hacia una matriz de combustible renovables sea viable, sostenible e impulse el desarrollo económico del país.

La delegación prevé sostener acercamientos con la U.S. Grains & BioProducts Council (USGBC) y conocer detalles sobre la implementación de la gasolina E10, mezcla de 90 % de gasolina y 10 % de etanol carburante y su implementación forma parte de las acciones para incorporar biocombustibles al mercado guatemalteco y reducir parcialmente la dependencia de combustibles derivados del petróleo.

Los acercamientos permitirán a los funcionarios conocer la experiencia de Estados Unidos en el uso de gasolina mezclada con etanol y abordar aspectos técnicos vinculados con la calidad del combustible, la infraestructura de distribución y su utilización en vehículos.

La U.S. Grains & BioProducts Council, traducida como Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos, es una organización estadounidense sin fines de lucro que representa y promueve los intereses comerciales de productores y exportadores de granos, etanol y productos derivados.