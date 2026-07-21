Herrera pide a la PDH proteger a estudiantes de la USAC ante eliminación de matrícula

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La vicepresidente solicitó acompañamiento a la PDH a favor de los estudiantes universitarios con dificultades para registrarse y asignarse cursos académicos este 2026.

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En atención a las denuncias públicas presentadas por estudiantes universitarios que han encontrado dificultades para registrarse y asignarse cursos en la Universidad de San Carlos (Usac), la vicepresidente Karin Herrera, pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos. (PDH) el acompañamiento a quienes lo soliciten, para garantizar el derecho fundamental a la educación.

La solicitud fue dirigida al procurador José Alejandro Córdova Herrera y hace referencia al seguimiento efectuado a una nota enviada el 7 de abril, en la cual presentó su preocupación sobre posibles repercusiones en el acceso a la educación pública de estudiantes universitarios.

Además, indica que la petición se da por las recientes denuncias públicas, a través de redes sociales y medios de comunicación de más de 40 estudiantes universitarios del Campus Central de la USAC y de centros universitarios departamentales que ven amenazo su derecho a la educación al encontrar dificultades para registrarse y asignarse cursos del segundo semestre académico de 2026.

Con ello, para evitar la afectación al derecho fundamental a la educación superior, la vicepresidenta pide garantizar la integridad y el derecho a la libre locomoción de estudiantes universitarios.

La vicemandataria, Karin Herrera, pidió el acompañamiento de la PDH a favor de los estudiantes universitarios que han encontrado dificultades para registrarse y asignarse cursos en la Usac. pic.twitter.com/n9LgUfjUSm — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 21, 2026



Rechazo acciones contra estudiantes

El pasado lunes 20 de julio, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, rechazó las sanciones contra estudiantes de la USAC.

El mandatario manifestó que no hay autonomía universitaria que ampare esta acción, la cancelación de matrículas de estudiantes que no comparte las acciones efectuadas por el rector de la USAC, Walter Mazariegos.

Agregó: "la autonomía universitaria existe para proteger a la Universidad del poder político indebido, y no para proteger a un rector de la ley que rigen para toda Guatemala", manifestó el presidente en referencia a Mazariegos.

Dijo que los estudiantes de la USAC tienen derechos en el marco del proceso de elección de rector, tienen "el derecho de estudiar, a manifestarse, a expresar su opinión y, por supuesto al debido proceso", puntualizó.

El presidente de la República rechazó las sanciones contra los estudiantes de la Usac. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Expresó que los anteriores son derechos que no pueden quedar suspendidos mientras la justicia resuelve las impugnaciones de las elecciones de rector, pues aseguró que no hay autonomía universitaria que ampare esta situación.

"Ningún estudiante en Guatemala puede ser castigado por pensar distinto, el disenso es el corazón de la democracia. La democracia que los guatemaltecos hemos demostrado que valoramos", apuntó.