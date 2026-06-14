Guatemala hace historia y asciende al grupo II de la Copa Davis

-

Histórico logro para el tenis guatemalteco. Tras una semana de competencia, esfuerzo, y grandes actuaciones, en San José, Costa Rica, la Selección Nacional, aseguró su ascenso al Grupo II Mundial de la Copa Davis (zona americana), ubicándose entre los tres mejores equipos de la competencia.

El equipo bicolor, integrado por Sebastián Domínguez, Kaeri Hernández, Rafael Botrán, y Gabriel Porras, bajo el liderazgo de la capitana Andrea Weedon; junto al director técnico, Rodrigo Sánchez, y el fisioterapeuta, Diego Us, cumplió el objetivo gracias a contundente nivel de juego, que incluyó importantes victorias ante Barbados, Costa Rica y Jamaica.

Aunque en la última jornada Guatemala no logró vencer a Venezuela, los resultados de la fecha confirmaron el ascenso nacional, premiando el trabajo realizado durante toda la semana de competencia. Con tres series ganadas de cinco disputadas, el equipo selló su regreso al Grupo II Mundial de Copa Davis, en la zona americana.

Ahora, la selección continuará su camino para conseguir el ascenso hacia los grupos mundiales. (Foto: Federación de Tenis)

Los chapines compitieron en la Copa Davis Grupo III de América, torneo que se desarrolló del 9 al 13 de junio de 2026, en San José, Costa Rica.

La clasificación se disputó bajo un formato de todos contra todos entre seis selecciones. Los tres mejores equipos obtuvieron el ascenso a los Play offs del Grupo Mundial II para el 2027; mientras que, las selecciones que finalizaron en la quinta y sexta posición, descendieron al Grupo IV de América.