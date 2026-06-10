Mboko sufre lesión de rodilla en Queen's y podría dejar sin pareja a Serena Williams

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La canadiense Victoria Mboko encendió las alarmas este miércoles tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante su partido de octavos de final del torneo de Queen's, en Londres.

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Esta situación que pone en duda su continuidad en la competencia de dobles junto a Serena Williams.

Mboko enfrentaba a la checa Karolina Pliskova cuando sufrió el percance. Después de perder el primer set por 6-2, la canadiense ganaba 4-3 en la segunda manga cuando resbaló sobre la superficie de hierba y cayó al suelo tomándose de inmediato la rodilla izquierda.

La tenista permaneció varios segundos tendida sobre la pista antes de ponerse de pie e intentar continuar. Sin embargo, tras realizar algunos movimientos para probar la articulación, decidió retirarse del encuentro.

Qué triste noticia.



Victoria Mboko se lesionó y tuvo que abandonar su partido de singles en Queen's.



Todo parece indicar que también deberá retirarse del dobles junto a Serena Williams. pic.twitter.com/I8CdVEpVW7 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 10, 2026

La lesión genera incertidumbre de cara al torneo de dobles, donde Mboko forma pareja con Serena Williams, quien regresó al circuito de la WTA a los 44 años tras casi cuatro años alejada de la competición profesional.

La dupla avanzó a los cuartos de final luego de superar su primer compromiso y tenía previsto enfrentar este jueves a la canadiense Leylah Fernandez y la alemana Laura Siegemund. No obstante, la participación de Mboko quedó en duda a la espera de una evaluación médica.

Momento en que ocurrió la lesión:

moment of Victoria Mboko injury pic.twitter.com/owEUH89EDe — Only WTA (@never_minds74) June 10, 2026

Williams también tiene programada su participación en el torneo WTA 500 de Berlín la próxima semana. Hasta el momento, la organización no ha revelado quién será su compañera para esa competencia.