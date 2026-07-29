Guatemala y Perú abren nueva ruta comercial con entrada en vigor del TLC

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El histórico acuerdo dinamizará el intercambio bilateral y busca equilibrar una balanza comercial de 239 millones de dólares mediante el acceso preferencial y la diversificación exportadora hacia Sudamérica.

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Guatemala y Perú abrieron de forma oficial una nueva era en sus relaciones económicas bilaterales tras culminar de manera exitosa los procesos diplomáticos exigidos para la implementación de su Tratado de Libre Comercio (TLC).

Este histórico acuerdo, que cobró vigor este 1 de julio de 2026, fue formalizado mediante un acto protocolario liderado por las autoridades de los ministerios de economía de ambos países, con el propósito fundamental de dotar de certeza jurídica a las operaciones logísticas, expandir la oferta exportable nacional y viabilizar encadenamientos productivos estratégicos en el mercado suramericano.

La formalización del acuerdo comercial transcurrió en la sede del Ministerio de Economía (Mineco), donde la titular de la cartera, Gabriela García, la viceministra de Integración y Comercio Exterior, Ivannia Ponce, y el viceministro de Comercio Exterior del Perú, César Llona Silva, ratificaron el compromiso recíproco de consolidar y agilizar las plataformas aduaneras para ambas naciones.

Esta firma busca fortalecer una relación económica que entre 2020 y 2025 generó un intercambio comercial entre ambos países de US$1,216.6 millones, período en el cual las ventas de bienes guatemaltecos hacia el mercado peruano alcanzaron una suma acumulada de US$450.9 millones, según datos oficiales.

"Desde el inicio de esta administración, la entrada en vigor de este Tratado fue una prioridad para el Ministerio de Economía. Hoy, este esfuerzo conjunto se traduce en una valiosa oportunidad para que las empresas guatemaltecas amplíen su presencia en Sudamérica", afirmó la ministra de Economía, Gabriela García, el día de la suscripción del convenio.

Un mercado por conquistar

La implementación del tratado coincide con una balanza comercial que favorece a Perú, ya que en 2025 el comercio bilateral sumó US$239 millones, registrando exportaciones guatemaltecas por US$74.1 millones frente a importaciones peruanas de US$165 millones.

A pesar de una contracción del 4% en relación con 2024, el mercado andino abarca a más de 33 millones de consumidores, posicionando a Guatemala como el segundo exportador centroamericano hacia dicho destino, concentrando el 96% de sus envíos en manufactura.

Por su parte, la delegación peruana proyecta que el convenio atraerá inversión extranjera directa con capacidad de generar empleo formal.

"Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y su Protocolo, sellamos un compromiso de desarrollo, prosperidad compartida y hermandad. Bajo este nuevo marco normativo, nuestras exportaciones, lideradas por productos bandera como las uvas frescas y mandarinas, consolidarán su posicionamiento en el mercado guatemalteco", destacó Llona Silva, durante la formalización del TLC.

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Gradualidad y nuevos sectores

El aprovechamiento del arancel preferencial no será inmediato ni uniforme para todas las mercancías, sino que responderá a un cronograma técnico de desgravación con contingentes y productos excluidos.

"El tratado no implica que todos los productos queden libres de aranceles desde el primer día. El acuerdo establece diferentes categorías de acceso que incluyen desgravación inmediata, reducción gradual de aranceles, contingentes y productos excluidos", explicó la directora de Crecimiento Exportador de Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Aída Fernández.

Desde la entrada en vigor, Guatemala gozará de acceso preferencial inmediato en manufactura, vestuario, agroindustria, pesca y floricultura, destacando bienes como refrigeradores, confitería, detergentes, plásticos, hortalizas y frutas.

Agexport identificó un potencial no explotado de US$123 millones en bienes y US$36 millones en servicios de telecomunicaciones, informática y turismo.

Puerta hacia el Pacífico

El Mineco resaltó que este convenio completa los acuerdos comerciales de Guatemala con los cuatro fundadores de la Alianza del Pacífico, consolidando al país como puente logístico hacia Asia-Pacífico.

No obstante, el sector privado subrayó la urgencia de modernizar la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria para alcanzar la meta de US$35 mil millones en exportaciones al año 2035.

"Este acuerdo bilateral Guatemala-Perú también crea nuevas posibilidades para los servicios, los encadenamientos empresariales y las mipymes con vocación exportadora", concluyó el director de la Junta Directiva de Agexport, Javier Castillo, durante el anuncio oficial de la entrad en vigor del acuerdo comercial.