Guatemala Sub-20 revive en el Premundial tras golear a Antigua y Barbuda

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La Selección Sub-20 de Guatemala mantiene vivas sus opciones de clasificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 al golear 4-0 a Antigua y Barbuda en la segunda jornada del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

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Ahora, nuestros jóvenes representantes deberán jugarse el boleto a la siguiente ronda este jueves frente a México.

En una lluviosa tarde en Puebla, el equipo de Sebastián Bini mostró una imagen muy distinta a la de la derrota ante Costa Rica y superó con autoridad a los Benna Boys.

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La Bicolor abrió el marcador al minuto 14. Julio Ramos desbordó por la izquierda dentro del área y envió un centro raso que encontró en el segundo poste a Óscar de León, quien solo tuvo que empujar el balón para el 1-0.

Guatemala dominó la primera mitad y amplió la ventaja al 38, cuando el propio Ramos se escapó entre la defensa caribeña, quedó mano a mano con el arquero Tegan Gumbs y definió con un zurdazo cruzado el 2-0.

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En el complemento, los chapines bajaron el ritmo, pero mantuvieron el control. El tercer gol llegó al 82 por medio de Mayron González, quien aprovechó un pase al espacio y definió entre las piernas de Gumbs.

La goleada se selló al 86. Tras un tiro de esquina, Bryan Guerra apareció sin marca en el segundo poste para conectar de cabeza y establecer el 4-0, la mayor goleada del torneo hasta el momento.

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Con este triunfo, la Azul y Blanco llegará con posibilidades de avanzar a cuartos de final cuando enfrente este jueves al Tri (7:00 p. m.) en el estadio Cuauhtémoc, donde ha disputado todos sus encuentros de esta fase.