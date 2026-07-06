Guatemalteca había salido a reunirse con un conocido y es hallada sin vida en EE. UU.

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Las autoridades estadounidenses investigan la causa de muerte de la guatemalteca, ya que familiares sospechan de que se trató de un asesinato.

Familiares de la guatemalteca María Escobar Torres exigen respuestas a las autoridades, luego de que encontraran el cuerpo de la connacional el pasado 30 de junio en Arizona, Estados Unidos.

La Policía de Phoenix respondió a un reporte sobre una mujer inconsciente en el área de la calle 25 y Bell Road, durante la mañana del día antes mencionado.

Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que Escobar ya no presentaba signos vitales. Las autoridades indicaron que el cuerpo no mostraba señales visibles de trauma y aseguraron que la causa de muerte continúa bajo investigación.

Sin embargo, la familia de María cree que pudo tratarse de un asesinato. Al respecto, Antonio Escobar Chávez, padre de la fallecida, dijo a Telemundo Arizona que ella había salido para reunirse con un hombre conocido, quien supuestamente le prestaría $300.

María Escobar Torres era originaria de Chajul, Quiché, y era madre de dos hijas. (Foto: Telemundo)

Según el relato de sus familiares, ese hombre es el principal sospechoso de lo sucedido, aunque no revelaron el tipo de relación entre la guatemalteca y esa persona. Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre personas detenidas ni ha vinculado oficialmente a alguien con el caso.

Mientras esperan que se haga justicia, los parientes de María recordaron que ella migró a Estados Unidos hace 3 años desde su natal Chajul, en Quiché, con la esperanza de darles un mejor futuro a sus dos hijas. Ahora, la familia desea repatriar los restos de la paisana para darle cristiana sepultura. En ese sentido. El Consulado de Guatemala informó que está brindado apoyo para dicho trámite.

*Con información de Telemundo Arizona