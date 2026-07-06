¡Disparos! Ataque armado deja dos heridos esta tarde en zona 7

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Dos hombres fueron víctimas de un hecho armado, por lo que fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.

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Un incidente armado ocurrió la tarde de este lunes 6 de julio en la 9a. avenida entre 11 y 12 calle de la colonia La Verbena, en la zona 7 de la ciudad capital.

Vecinos del sector fueron alertados y dieron aviso a los Bomberos Voluntarios luego de que se escucharan los múltiples disparos que dejaron heridos a dos hombres.

Al arribo de los socorristas, constataron que ambas víctimas sufrieron heridas de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que les brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Las víctimas aparentemente se conducían en una motocicleta. (Foto: CVB)

Luego de ser estabilizados, los dos hombres que aún no han sido identificados, fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, mientras que las autoridades competentes realizan las diligencias de ley e investigaciones correspondientes.