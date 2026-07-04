Condenan a terrorista guatemalteco por agredir a funcionario de prisión en EE. UU.

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El guatemalteco golpeó en repetidas ocasiones a un alto funcionario de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Un guatemalteco ligado a la Mara Salvatrucha (MS-13) fue sentenciado a 18 meses de prisión por agredir a un funcionario del sistema penitenciario federal mientras cumplía una condena en el Complejo Correccional de Yazoo, en Estados Unidos.

Se trata de Bryan Galicia Barillas, de 29 años, integrante de la clica "Enfermos Criminales Salvatrucha" y quien según la fiscalía golpeó repetidamente en la cabeza con los puños a un alto funcionario de la Oficina Federal de Prisiones durante la hora del almuerzo el 28 de mayo de 2025.

El guatemalteco fue declarado culpable de agredir, resistirse o impedir la labor de funcionarios federales en un juicio el 16 de marzo de 2026 y no fue hasta el pasado 1 de julio que se dictó su castigo.

El terrorista guatemalteco fue declarado culpable de la agresión contra un funcionario de prisión en Estados Unidos. (Foto ilustrativa: iStock)

Sentencia previa

Galicia permanece en prisión desde 2018, cuando lo sentenciaron a 22 años por conspiración bajo la ley RICO, relacionada con su participación en las actividades de la MS-13 en Massachusetts.

Según las autoridades, formó parte de un caso derivado de un tiroteo ocurrido en Chelsea en octubre de 2014. Durante el ataque, otro integrante de la pandilla disparó contra rivales, pero una bala alcanzó y mató a Catherine Gomez, una madre de tres hijos que se encontraba en su vivienda. La investigación determinó que el guatemalteco proporcionó el arma utilizada en el crimen.

Con la nueva sentencia, el connacional permanecerá más tiempo en prisión, ya que los 18 meses se sumarán al final de la condena que actualmente cumple.