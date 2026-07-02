Joven guatemalteco estaba desaparecido y es hallado sin vida en Texas

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El joven de 21 años que fue hallado sin vida en Estados Unidos era hijo de un trabajador de la Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.

Tras varios días de angustia e incertidumbre, la familia del migrante guatemalteco Mynor Rubén Ávila Lanza, de 21 años, recibió la noticia que menos deseaba escuchar: el connacional fue hallado sin vida en Texas, Estados Unidos.

Según informaron sus parientes, el Mynor Ávila se encontraba desaparecido desde el pasado 27 de junio, cuando se le vio por última vez en W. Sam Houston Parkway, en Houston. Esa situación dio origen a una intensa búsqueda con la esperanza de hallarlo pronto y a salvo.

Sin embargo, no fue hasta el 30 del mismo mes que la familia confirmó el hallazgo del cuerpo. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre el deceso del compatriota ni las circunstancias en que lo localizaron, aunque su familia señaló que él padecía problemas de salud, lo que presumen podría haber influido en su desaparición.

Mynor Ávila trabajaba como mecánico en Estados Unidos. (Foto vía: GoFundMe)

Mynor era originario de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, donde era muy querido. Incluso, la Municipalidad de expresó sus condolencias por su fallecimiento y manifestó su solidaridad con su padre, Herberth Ávila, trabajador de la comuna, así como con el resto de su familia.

Ahora, en medio del dolor, sus seres queridos están pidiendo apoyo para repatriar los restos del guatemalteco a su tierra natal, de donde salió hace unos 4 años, y darle cristiana sepultura. Quienes deseen apoyar pueden hacerlo aquí.

Las autoridades municipales dieron sus condolencias tras el fallecimiento del guatemalteco. (Imagen: Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán)

*Con información de GoFundMe