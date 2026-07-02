Guatemalteco muere tras ser arrollado por un autobús en México (video)

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Un guatemalteco que se dirigía a trabajar como mesero, fue arrollado por un autobús que se pasó un semáforo en rojo.

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Un migrante guatemalteco murió la tarde del pasado domingo 28 de junio tras ser arrollado por un autobús de transporte público cuando se dirigía a su trabajo en Cancún, Quintana Roo, México.

El accidente ocurrió sobre la avenida José López Portillo, en la segunda entrada de la Supermanzana 94. De acuerdo con los primeros reportes y un video de seguridad, la unidad de transporte presuntamente cruzó un semáforo en rojo e impactó con la moto de Floribel Díaz.

Debido al golpe, el compatriota cayó al pavimento y las llantas del colectivo le pasaron encima. Paramédicos acudieron al lugar, pero ya no pudieron hacer nada por la víctima, a quien declararon sin vida.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras que el conductor del autobús, identificado de forma preliminar como un ciudadano de origen cubano, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Por su parte, familiares indicaron que Floribel había migrado desde Guatemala junto a su esposa y sus dos hijos en busca de mejores oportunidades laborales. De hecho, se dirigía a sus labores como mesero en el hotel Majestic Elegance Costa Mujeres, ubicado en el municipio de Isla Mujeres, cuando ocurrió el percance.

Tras la tragedia, su esposa enfrenta el reto de repatriar sus restos a Guatemala. Según personas cercanas, ha comenzado a vender las pertenencias que ambos lograron reunir con años de trabajo para cubrir los gastos del traslado y darle el último adiós en su tierra natal.

El guatemalteco Floribel Diaz trabajaba como mesero en Cancún para darle una mejor vida a su familia. (Foto: Alerta MX)

*Con información de Quintana Roo Hoy