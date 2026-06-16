El guatemalteco que habría distribuido droga y armas en EE.UU.

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Las autoridades recuperaron 16 pistolas y rifles relacionados con la presunta red de tráfico de armas atribuida al guatemalteco.

Cinco personas, entre ellas un guatemalteco, enfrentan cargos en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego tras una investigación federal desarrollada en Nueva Jersey.

Según las autoridades, se trata de Kenny Scaley Sandoval, de 32 años, residente de Trenton y originario de Guatemala, quien está acusado de conspiración para distribuir cocaína y conspiración para traficar armas.

Además, Kelvin Tavarez, de 30 años y residente de Trenton; Enoc Pimentel, de 39 años y residente de Clifton, enfrentan cargos por conspiración para distribuir cocaína; Timothy Ríos, de 32 años y residente de Lorain, Ohio, por conspiración para traficar armas; y Andy Nazario, de 44 años y residente de Clifton, por posesión de cocaína con intención de distribuirla.

La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) recibió reportes de actividades ilegales en Nueva Jersey y sus alrededores.

Durante las pesquisas, los agentes incautaron más de 3.8 kilogramos de cocaína vinculados a una supuesta conspiración en la que habrían participado Scaley Sandoval, Tavarez y Pimentel. Asimismo, recuperaron 16 pistolas y rifles relacionados con la presunta red de tráfico de armas atribuida al guatemalteco y a Ríos.

Durante allanamientos encontraron las drogas y armamento que habrían distribuido los acusados. (Foto: iStock)

Las autoridades también ejecutaron una orden de registro el 10 de junio de 2026, cuando localizaron cocaína, dinero en efectivo y materiales para distribución de drogas en un ático vinculado a Nazario. Ese mismo día, los detenidos comparecieron ante un tribunal.

En caso de que los declaren culpables, Scaley Sandoval, Tavarez y Pimentel enfrentan una pena máxima de 40 años de prisión por conspiración para distribuir cocaína. Además, el paisano y Ríos podrían recibir hasta 15 años por conspiración para traficar armas de fuego, mientras que Nazario enfrenta una pena máxima de 20 años por posesión de cocaína.

*Con información de Departamento de Justicia