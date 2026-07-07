Guatemalteco muere ahogado al intentar salvar a su amigo en EE. UU.

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El guatemalteco de 41 años falleció junto a su amigo luego de ingresar a las aguas profundas sin saber nada.

Un migrante guatemalteco murió ahogado al intentar rescatar a un amigo durante las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos en el lago Hartwell, en Carolina del Sur.

El accidente se registró la tarde del pasado sábado 4 de julio, cuando el guatemalteco Félix Fernando López, de 41 años, y el mexicano Eimer Jean Díaz Morales, de 24, caminaban dentro del agua cerca de la rampa para botes de Singing Pines, en el condado de Anderson.

Según la oficina del forense, ambos hombres ingresaron a una zona con una profundidad de entre 2.5 y 3 metros. En ese momento, Díaz Morales desapareció de la superficie, por lo que López se sumergió para intentar rescatarlo, pero tampoco logró salir.

Los migrantes caminaban dentro del lago Hartwell cuando ingresaron a una zona más profunda y ya no pudieron salir. (Foto: Lewis Directed Films)

Equipos de rescate y buzos de la Oficina del Alguacil del Condado de Anderson localizaron a los dos migrantes a unos 13 metros de la orilla, tras permanecer sumergidos alrededor de 40 minutos. Los socorristas realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarlos al hospital AnMed, donde los declararon muertos.

La causa de fallecimiento fue ahogamiento accidental en agua dulce y la investigación estableció que ninguno de los dos sabía nadar, un factor que habría contribuido a su deceso. Las autoridades indicaron que no se realizarán autopsias.

*Con información de Live 5 News