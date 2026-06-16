Guatemalteco muere tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en EE. UU.

-

José Paz, quien era padre de seis hijos, murió luego de haber estado en coma al sufrir un accidente automovilístico.

La familia de un migrante guatemalteco está pasando un momento muy difícil, luego de que él falleciera a consecuencia de un accidente de tránsito en Estados Unidos.

Se trata de José Paz Ramos, quien tuvo una colisión contra una grúa en Texas. El fuerte impacto le provocó una lesión cerebral traumática severa que obligó a los médicos a intubarlo y mantenerlo en coma mientras recibía atención especializada.

A pesar de los esfuerzos de los expertos, el connacional falleció debido a la gravedad de las heridas, aunque sus allegados no dieron detalles de la fecha o el centro asistencial donde se encontraba internado.

El vehículo en el que se conducía José Paz, quedó destruido en gran parte. (Foto: GoFundMe)

José era esposo y padre de seis hijos pequeños, por quienes se encontraba en EE. UU. para darles sustento económico y un mejor futuro. Ahora, sus familiares enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también los costos asociados al funeral y al traslado de sus restos a Guatemala.

Por ello, sus seres queridos habilitaron una campaña de recaudación de fondos para que las personas que deseen apoyar lo puedan hacer ante este momento tan difícil y así darle el último adiós a José en su tierra natal. Quienes gusten colaborar, pueden hacerlo aquí.

José Paz Ramos falleció debido a la gravedad de las heridas luego de haber estado en coma. (Foto: GoFundMe)

*Con información de GoFundMe