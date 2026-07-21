Guatemalteco podría ir preso de por vida por la muerte de su bebé en EE. UU.

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El guatemalteco admitió haber golpeado a su bebé en repetidas ocasiones, lo que le ocasionó la muerte.

Un gran jurado del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, presentó nuevos cargos contra el guatemalteco Misael López Gómez, de 28 años, por la muerte de su hija de tres meses.

El caso se remonta al pasado 27 de marzo después de que las autoridades acudieran a una vivienda en Lake Street, en el sector de Bailey's Crossroads, tras recibir un reporte de una bebé inconsciente mientras estaba al cuidado de su padre.

Al llegar, agentes y paramédicos realizaron maniobras de reanimación y trasladaron a la menor a un hospital, donde la declararon muerta poco después. Sin embargo, el personal médico y los detectives notaron indicios de posible maltrato, lo que activó las alarmas.

La autopsia, realizada por la Oficina del Médico Forense, determinó que la causa de muerte fue un traumatismo provocado por un objeto contundente, por lo que las autoridades arrestaron a López Gómez el 31 de marzo. Durante una audiencia preliminar, un detective declaró que el connacional admitió haber golpeado en varias ocasiones a la menor.

Misael López Gómez podría enfrentar cadena perpetua de ser declarado culpable. (Foto: Departamento de Policía de Fairfax)

Cadena perpetua

Inicialmente, el caso fue procesado como homicidio en segundo grado, pero la fiscalía solicitó elevar el cargo a asesinato con agravantes y abuso infantil grave, debido a que la víctima era menor de 14 años y el acusado es un adulto. De ser declarado culpable de asesinato con agravantes, enfrenta cadena perpetua obligatoria.

El fiscal Steve Descano afirmó que se trata de un caso "tan raro y grave" que justifica la acusación más severa contemplada por la ley de Virginia. El siguiente paso será una audiencia para fijar la fecha del juicio, la cual está programada para el próximo jueves.

Además de un posible castigo en prisión, López se enfrentaría a una posible deportación, ya que ICE solicitó su custodia desde que lo arrestaron en marzo por la muerte de la bebé.

*Con información de Fox 5 DC y Fox San Antonio