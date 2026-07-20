Nueva York: Condenan a cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada

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A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte.

El capo mexicano de la droga, Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, por haber codirigido el Cártel de Sinaloa.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cartel narcotraficante en agosto de 2025.

Su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.

De 76 años, "El Mayo" fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos el 26 julio de 2024. Asegura que fue engañado por un aliado del cártel para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.

Co-Founder of the Sinaloa Cartel, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia SENTENCED TO LIFE IN PRISON and Ordered to Forfeit $15 Billion in Drug Trafficking Profits



"Today, narco-trafficker El Mayo was sentenced to life in prison, marking the end of his reign over the Sinaloa Cartel,… pic.twitter.com/pWyPn2VJno — Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 20, 2026

Un comunicado del Departamento de Justicia señaló que el juez federal de distrito, Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua en la corte federal de Brooklyn sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una "organización criminal continua" y por violaciones de la ley de crimen organizado.

"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente", declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas escalando en la estructura del cártel, eludiendo tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.

Trampa

Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido a su llegada en avión a territorio estadounidense al mismo tiempo que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su antiguo socio fundador.

Se trató de una trampa: el hijo de Guzmán reconoció haber engañado a Zambada para trasladarlo a Estados Unidos y obtener la indulgencia de los jueces. A su vez se declaró culpable de tráfico de drogas.

Esta traición del hijo de "El Chapo" contra Zambada desató una guerra intestina entre las facciones del cártel de Sinaloa que desde entonces ha dejado más de 1,200 muertos en México.

Joaquín Guzmán López, quien es uno de los hihos del "Chapo" Guzmán, le tendió una trampa a "El Mayo" para que también fuera capturado. (Foto: Redes sociales)

Otros dos hijos de Guzmán siguen activos en el país y dirigen la facción conocida como los "Chapitos", a la que las autoridades estadounidenses consideran un eje central del tráfico de fentanilo.

Un cuarto hijo de "El Chapo", Ovidio Guzmán López, fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos, donde también se declaró culpable de tráfico de drogas y de participación en una organización criminal.

*Con información de AFP