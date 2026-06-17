El guatemalteco que se une a la lista de los 10 más buscados de EE.UU.

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El guatemalteco es señalado de tres cargos de agresión agravada con arma mortal.

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El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) agregó al guatemalteco Franklin Estuardo González Flores a su lista de los 10 migrantes ilegales criminales más buscados del estado, informó la agencia en un comunicado.

De acuerdo con la información, el guatemalteco de 34 años está en la mira del Departamento de Policía de New Braunfels desde el 5 de noviembre de 2025, por tres cargos de agresión agravada con arma mortal, por la cual se le emitió una orden de captura.

Las autoridades también señalaron que González registra antecedentes por embriaguez en la vía pública en el condado de Comal.

Franklin Estuardo González Flores es buscado por cargos de agresión. (Foto: Texas DPS)

Como descripción física, indicaron que mide aproximadamente 1.68 metros, pesa cerca de 59 kilogramos y tiene tatuajes en el pecho, los hombros y la pierna derecha.

Se ofrece una recompensa de hasta 3 mil dólares por información que conduzca a su arresto. Para ello, las personas pueden comunicarse con la línea de Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477), enviar un reporte a través del sitio web del DPS o remitir información mediante los canales oficiales habilitados por las autoridades.

Todas las denuncias son anónimas, independientemente de cómo se envíen, y a quienes las proporcionen se les asignará un número en lugar de utilizar su nombre.

*Con información de Texas DPS