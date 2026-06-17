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Localizan sin vida a un hombre en hotel de Antigua Guatemala

  • Por Jessica González
17 de junio de 2026, 09:34
Aún se desconocen las causas de la muerte. (Foto: Shutterstock)

Aún se desconocen las causas de la muerte. (Foto: Shutterstock)

Vecinos conocían a la víctima, pero desconocen quiénes eran sus familiares. 

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El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida dentro de un hotel ubicado a pocos minutos del Parque Central de Antigua Guatemala.

Al ser trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ubicada en el cementerio General San Lázaro de Antigua, fue identificado como Juan Daniel Galdámez Colindres.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Vecinos de la ciudad colonial indicaron que Galdámez era muy conocido en la localidad; sin embargo, nunca supieron nada sobre sus familiares, solo que eran originarios de Izabal.

Hasta ahora se desconocen las causas del deceso. 

Tras hacer un llamado para ubicar a los familiares, finalmente fueron contactados para reclamar el cuerpo y darle sepultura. 

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