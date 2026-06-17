Localizan sin vida a un hombre en hotel de Antigua Guatemala

Vecinos conocían a la víctima, pero desconocen quiénes eran sus familiares.
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El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida dentro de un hotel ubicado a pocos minutos del Parque Central de Antigua Guatemala.
Al ser trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ubicada en el cementerio General San Lázaro de Antigua, fue identificado como Juan Daniel Galdámez Colindres.
Vecinos de la ciudad colonial indicaron que Galdámez era muy conocido en la localidad; sin embargo, nunca supieron nada sobre sus familiares, solo que eran originarios de Izabal.
Hasta ahora se desconocen las causas del deceso.
Tras hacer un llamado para ubicar a los familiares, finalmente fueron contactados para reclamar el cuerpo y darle sepultura.