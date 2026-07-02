Guatemalteco viviendo en Venezuela recibe apoyo tras perder su casa por terremotos

-

El guatemalteco relató a través de un video en redes sociales que él, su esposa, su hija de 10 años y su hijastro de 15 permanecieron ocho días a la intemperie luego de que los sismos destruyeran su casa y todas sus pertenencias.

Un guatemalteco que perdió su vivienda tras los terremotos en Venezuela, el pasado 24 de junio, recibió apoyo de la Cancillería para resguardar a su familia y atender la emergencia.

Gabriel Granillo Mazariegos, residente en Playa Grande, La Guaira, relató a través de un video en redes sociales que él, su esposa, su hija de 10 años y su hijastro de 15 permanecieron ocho días a la intemperie luego de que los sismos destruyeran su casa y todas sus pertenencias.

Tras conocer el caso, la Cancillería estableció contacto con el guatemalteco, para verificar su estado y coordinar asistencia. De ese modo, se confirmó que la familia se encuentra bien de salud y conserva su documentación personal.

El Ministerio de Exteriores ofreció trasladar al guatemalteco a un albergue en Caracas, lo cual aceptó. (Foto: Redes Sociales)

Como parte del apoyo, el Ministerio de Relaciones Exteriores le ofreció traslado a un albergue en Caracas, donde recibirá techo y alimentación, opción que aceptó. Además, la entidad puso a su disposición el retorno a Guatemala con acompañamiento consular.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo indicó en una conferencia el pasado miércoles, que las autoridades mantienen comunicación con dos guatemaltecos afectados por los sismos y continuarán brindando asistencia.

Los terremotos que azotaron Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, han dejado al menos 2 mil fallecidos y más de 10 mil 500 heridos, además de severos daños en zonas costeras como La Guaira, donde continúan las labores de rescate y atención a los damnificados.

El Ministerio de Exteriores puso a su disposición el retorno a Guatemala con acompañamiento consular. (Foto: Redes Sociales)

*Con información de Infobae