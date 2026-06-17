Había sido amenazado: taxista muere tras sufrir ataque armado

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El crimen ocurrió en cercanías de una subestación de la Policía Nacional Civil.

Una ráfaga de disparos alertó a los.vecinos de la colonia Río Azul, en San Pedro Ayampuc, ya que en el ingreso de la calle principal hacia la cabecera municipal fue atacado Brayan Roberto Martínez Orellana, de 32 años.

Este hombre se disponía a salir del lugar para realizar sus labores, según indicó la madre del fallecido quien lo reconoció.

Martínez Orellana laboraba como taxista y se disponía a hacer su último turno entre la tarde y la noche, pero había sido amenazado por pandilleros del sector por realizar viajes hacia Llanos y Altos de Santa María.

La víctima fue identificada por su progenitora como: Brayan Roberto Martínez Orellana. (Foto: CVB)

Dicho territorio es dominado por el Barrio 18 y se mantiene en disputa con la Mara Salvatrucha, quienes tienen presencia y cobran extorsión en Brisas de San Pedro Ayamouc y la colonia Río Azul.

Los vecinos del sector indicaron que esta disputa entre ambas pandillas se divide en la carretera principal de San Pedro Ayampuc y los mantiene en zozobra ya que a algunos comerciantes deben pagar doble extorsión a los terroristas.

Además los afectados indicaron que el ataque a este taxista se habría realizado a pocas cuadras de la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que les preocupa debido a la poca respuesta de las autoridades.