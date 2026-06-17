Ministerio de Salud presentará nueva denuncia para reactivar caso Remdesivir en el MP

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La cartera de Salud presentará una nueva denuncia en el caso Remdesivir para que el MP reactive las investigaciones correspondientes.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), dieron a conocer que presentarán una nueva denuncia ante el Ministerio Público (MP), para pedir que se unifiquen las investigaciones aisladas, desestimadas, archivadas y engavetadas el caso Remdesivir.

Lo anterior fue expresado por el asesor legal de asuntos internos del MSPAS, Mynor Melgar, quien explicó el esquema que permitió la inscripción de un medicamento para combatir el COVID-19 en tiempo récord, en el cual se vio involucrado personal interno, que va desde la Ministra de Salud, en ese momento y entidades externas vinculadas.

Agregó que dentro de la averiguación administrativa que se realizó, se encontró que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió un listado de medicamentos esenciales para el manejo preventivo o sospecha de Covid-19 el 9 marzo de 2020.

Dijo que Remdesivir no estaba en el listado de medicamentos, sino hasta en mayo cuando se logra la aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y a partir de allí adquiere un auge en la comercialización.

El asesor legal de asuntos internos del Ministerio de Salud, Mynor Melgar, presentó los avances de la investigación del caso Remdesivir. (Foto: Diario de Centro América/Soy502)

Explicó que, al ser publicado el Acuerdo Ministerial 172-2020, se pidió la inscripción de un medicamento y se comprobó el incumplimiento de ciertos requerimientos y que algunos se habían emitido en tiempo récord, incluyendo el registro que se hizo en 16 minutos, lo cual originó duda.

Melgar dijo que, con base al hallazgo se interpusieron las denuncias respectivas, pero no hubo respuesta, por lo que ahora se presentará una nueva con el fin de que se unifiquen las investigaciones que se encuentras aisladas, desestimadas, archivadas y engavetadas.

Modelo a seguir

Por su parte, el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, expresó que aplaude el compromiso de esta cartera en prevenir, detectar y denunciar casos de corrupción.

Dijo que el caso que se denuncia por parte del MSPAS deriva de un sistema que se esta implementando de forma eficiente en la cartera que determina reglas y procedimientos muy claros cuando surgen sospechas de irregularidades.

El director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores conversa con el ministro de Salud, Joaquín Bardoya. (Foto: Diario de Centro América/Soy502)

Aclaró que es un modelo que se ha constituido en un referente que se implementa en las demás entidades del gobierno, establecimiento lineamientos de carácter general.

Explicó que con este modelo se han generado 444 denuncias de casos de corrupción que equivalen a que por lo menos cada 48 horas el Ejecutivo presenta un caso de corrupción documentado, de los cuales 111 han sido de la cartera de salud que suman Q 1 mil millones detectados y denunciados.

Agregó que, con ello, se ha afirmado que son Q 1 mil millones que se han saqueado, pero que no pudieron destinarse a satisfacer necesidades colectivas por reorientarse a beneficio de unos pocos.