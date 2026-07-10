Habilitarán dos nuevos centros para tratar salud mental de los guatemaltecos

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Autoridades buscan acercar servicios especializados de salud mental a la población fuera del área metropolitana.

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Guatemala habilitará dos nuevos Centros de Tratamiento Ambulatorio en los cuales se brindarán servicios gratuitos de salud mental y tratamiento de adicciones.

Las instalaciones funcionarán y estarán ubicadas en los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y Esquipulas, Chiquimula.

Estos se suman al establecimiento ubicado en la 23 calle 18-08 de la avenida Petapa, zona 12 de la ciudad de Guatemala.

La información fue dada a conocer durante una reunión entre la vicepresidenta Karin Herrera y periodistas. (Foto: SCSP / Soy502)

Los centros se abrirán luego de más de 20 años sin que se habilitaran instalaciones de este tipo, informó la Vicepresidencia de la República.

De acuerdo con la institución, los centros buscan acercar a la población servicios especializados de salud mental y atención de adicciones sin costo, particularmente fuera del área metropolitana.

Sin embargo, no se detalló la capacidad de atención, el número de profesionales asignados, el presupuesto de funcionamiento o los tratamientos que estarán disponibles.

La apertura fue presentada como parte de las acciones transversales dirigidas a la niñez y juventud durante un diálogo entre autoridades, representantes de organizaciones de primera infancia y periodistas.

En la actividad también se informó sobre otros programas destinados a este sector de la población.

Entre ellos figura la consolidación de 149 Clubes de Ciencias en 20 departamentos, mediante los cuales, según la información oficial, han sido capacitados más de 3,000 estudiantes.

Asimismo, el programa "Volvamos al Parque", enfocado en la recuperación de espacios públicos y actividades recreativas, ha realizado 16 ediciones en 12 departamentos entre 2025 y 2026, con una participación reportada de 5,900 niños y jóvenes.

Las autoridades también expusieron avances de la estrategia "Nutrir es Avanzar", orientada a prevenir y reducir la desnutrición aguda mediante la coordinación entre instituciones públicas, sector privado, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa se ha desarrollado en Santa Lucía Cotzumalguapa, San Juan Sacatepéquez y Esquipulas, además, se anunció que será implementada en Puerto Barrios, Izabal, a partir del próximo 31 de julio.