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¡Explosivos en Carretera a El Salvador! Los ubicaron en una bodega

  • Por Jessica González
30 de julio de 2026, 11:16
Más de 50 artefactos explosivos fueron localizados en el lugar. (Foto: PNC)

Más de 50 artefactos explosivos fueron localizados en el lugar. (Foto: PNC)

Los artefactos explosivos, calificados por las autoridades como altamente peligrosos, estaban ocultos en cajas metálicas especiales. 

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Agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) localizaron 70 artefactos explosivos especiales en una bodega ubicada en el kilómetro 25 de carretera a El Salvador.

Durante la inspección, realizada como seguimiento a una alerta ciudadana, los artefactos fueron hallados en siete cajas metálicas especiales. En cada una hallaron 10 explosivos.

Los artefactos eran de uso profesional. (Foto: PNC)
Los artefactos eran de uso profesional. (Foto: PNC)

Según las autoridades, se trata de artículos explosivos para usos técnicos y profesionales, clasificados bajo la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas como UN0432 (Clase de riesgo 1.4S).

El operativo se realizó como seguimiento a una denuncia. (Foto: PNC)
El operativo se realizó como seguimiento a una denuncia. (Foto: PNC)

El área fue acordonada y los especialistas de la DIDAE aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes para el resguardo y análisis de los explosivos.

Por lo pronto, continúan las investigaciones para establecer su procedencia y destino.

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