¡Explosivos en Carretera a El Salvador! Los ubicaron en una bodega

Los artefactos explosivos, calificados por las autoridades como altamente peligrosos, estaban ocultos en cajas metálicas especiales.
OTRAS NOTICIAS: Ataque en centro comercial: un hombre resulta herido de bala
Agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) localizaron 70 artefactos explosivos especiales en una bodega ubicada en el kilómetro 25 de carretera a El Salvador.
Durante la inspección, realizada como seguimiento a una alerta ciudadana, los artefactos fueron hallados en siete cajas metálicas especiales. En cada una hallaron 10 explosivos.
Según las autoridades, se trata de artículos explosivos para usos técnicos y profesionales, clasificados bajo la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas como UN0432 (Clase de riesgo 1.4S).
El área fue acordonada y los especialistas de la DIDAE aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes para el resguardo y análisis de los explosivos.
Por lo pronto, continúan las investigaciones para establecer su procedencia y destino.