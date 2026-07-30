Ataque en centro comercial: un hombre resulta herido de bala

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La víctima resultó con varias heridas en las piernas luego que fuera atacado con arma de fuego.

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Durante la noche de este miércoles 29 de julio, se reportó un hecho armado en un centro comercial en San Rafael, zona 18, que dejó a una persona herida.

Ante el ataque, Bomberos Municipales fueron requeridos a el lugar. A la llegada de los socorristas, localizaron a un joven con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

La víctima presentaba heridas en las extremidades inferiores del cuerpo, por lo que luego de ser estabilizarlo, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde quedó a cargo de médicos de turno.

El herido fue ingresado al Hospital General San Juan de Dios con varias heridas provocadas con arma de fuego. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

El joven fue identificado como Marvin Rolando Tec de 18 años. Hasta ahora se desconoce si se trató de un ataque directo, por lo que las autoridades deberán realizar las indagaciones correspondientes.

Julio Rodríguez, de Bomberos Municipales indicó que a la llegada de los elementos, el herido se encontraba en una de las garitas del comercial y fue en ese lugar donde lo estabilizaron antes de trasladarlo al centro asistencial.

*Con información de Oscar Rivas