Hallan sin vida a madre guatemalteca y capturan a su esposo en EE. UU.

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La víctima era madre de tres niños y originaria de Huehuetenango.

Una madre guatemalteca murió en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, en un caso que sigue bajo investigación y por el cual el esposo de la víctima se encuentra detenido como principal sospechoso.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio, alrededor de las 15:40 horas locales, cuando agentes del Departamento de Policía de Memphis (MPD) acudieron a la cuadra 3200 de Kayla Blue Cove East, en el vecindario de Parkway Village, tras recibir un reporte sobre una persona fallecida.

Al ingresar al inmueble encontraron a una mujer sin signos vitales. Aunque las autoridades no han confirmado su identidad de manera oficial, familiares y amigos la reconocieron en redes sociales y ante medios locales como Briseida Gómez, de 27 años, originaria de Tecate, Santa Bárbara, Huehuetenango.

Briseida Gómez fue encontrada sin vida en un inmueble y su esposo es el principal sospechoso de su muerte. (Foto: Redes sociales)

Sus seres queridos también indicaron que la fallecida era madre de tres niños de 8, 4 y un año y medio.

Los investigadores informaron que en la escena también se encontraba Darvin López, guatemalteco de 28 años y esposo de la víctima. Tras recopilar evidencia y entrevistar a testigos, determinaron que existía causa probable para arrestarlo.

Por ahora, el MPD no ha revelado la causa de la muerte ni las circunstancias en que ocurrieron los hechos, pero aseguró que continúa investigando. Mientras tanto, el sospechoso enfrenta un cargo de homicidio en segundo grado y permanece bajo custodia a espera de una audiencia.

Darvin López enfrenta cargo de homicidio en segundo grado. (Foto: Oficina del Alguacil de Shelby)

*Con información de Memphis Noticias y Nashville Noticias